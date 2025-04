SANJA KUŽET NAPUSTILA BEOGRAD: Voditeljka obukla farmerke koje su apsolutni hit, a na leđima ranac, ovakvu je retko viđamo (FOTO)

Voditeljka Sanja Kužet spakovala je kofere i napustila je Beograd na kratko kako bi napunila baterije.

Naime, Sanja je u poslednje vreme veoma aktivna na društvenim mrežama, a svojim pratiocima je otkrila gde boravi predhodnih dana.

Lepa voditeljka uživa u Hrvatskoj, pokraj mora, a na Instagramu je objavila fotografiju u izdanju u kom je retko viđamo. Na sebi je imala široke pantalone koje su ove sezone baš u trendu, običnu majicu na bretele, a na leđima je nosila ranac bež boje.

Vodi računa o fizičkom izgledu

Inače, Kužet redovno trenira i vodi računa o ishrani, pa je tako i nakon trećeg porođaja brzo vratila svoju figuru. Podsetimo, Sanja se porodila 3. jula prošle godine i na svet donela svog trećeg sina kojem je dala ima Vuk.

- Vraćam se bebi Vuku. Da mu mama bude negovana kao što je on jedna negovana mirišljava beba. Nema filtera, to je to, a ni filera - napisala je Sanja tada.

Autor: M.K.