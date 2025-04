DOKTORE, JE L' TO MOJ STOMAK? Milena Vučić u šoku saznala da čeka blizance: Nisam znala šta me je snašlo...

Pevačica Milena Vučić nedavno je saznala da čeka blizance, a sada je ispričala kako je reagovala kada joj je lekar saopštio vesti.

U iskrenom i emotivnom razgovoru Milena je prvi put javno ispričala kako je izgledao trenutak kada je saznala da nosi blizance.

- Vas je troje sada ovde?- upitala je voditeljka kroz osmeh.

Milena je potvrdila i kroz smeh podelila kako je izgledala njena prva reakcija:

- Jeste. I ja sam reagovala vrlo burno kada sam saznala. Prvo sam se histerično smejala, a onda sam se pitala - kako je to moguće? Naravno da smo suprug i ja želeli treće dete, da time zaokružimo jedan ciklus. A onda mi doktor kaže: "Ovde kucaju dva srca", a ja ga pitam: "Doktore, je l’ to moj stomak?" Nisam znala šta me je snašlo. A on samo kaže: "Neka je sa srećom." - izjavila je Milena.

Vest je odmah podelila sa suprugom, Nikolom Burovcem, koji je reagovao veoma praktično - i duhovito.

- Odmah sam javila Nikoli, a on je počeo da mi šalje linkove za kombije. Kaže - nećemo svi stati u jedan auto! To je prva stvar o kojoj je razmišljao, osim, naravno, da su svi dobro. Oni koji imaju više dece znaju o čemu pričam - izjavila je pevačica.

Milena i Nikola već imaju dvoje dece, a sada ih očekuje dupla sreća i – nešto veći porodični automobil.

Autor: M.K.