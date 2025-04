Edita više ne izgleda ovako: Drastično promenila imidž, ljudi na mrežama gledaju i ne veruju šta je uradila (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović neretko eksperimentiše sa svojim fizičkim izgledom i celokupnim imidžom, a sada se odlučila na drastičnu promenu koja je umnogome iznenadila njene mnogobrojne fanove.

Naime, Aradinovićeva je dugo bila markantna crnka, a sada je prešla u plavuše i to, pretpostavlja se, baš uoči snimanja novog spota za pesmu koju je snimila s Mihajlom Veruovićem Vojažem, koja bi trebalo večeras da bude premijerno objavljena.

Upravo je Vojaž prvi obelodanio Editinu vizuelnu transformaciju, objavivši video na kom grli pevačicu plave kose.

Pratioci na društvenim mrežama bili su šokirani Editinom promenom, međutim na račun nove boje svoje kose dobila je mnoštvo komplimenata.

Inače, Edita je nedavno u razgovoru za medije najavila povlačenje s društvenih mreža.

- Verovatno ću ugasiti Instagram i povući ću se sa društvenih mreža, mislim da je to potrebno da bi ostao normalan. Nisam zavisna, ali uhvatim sebe da po pola sata gledam tuđa posla i stvari koje me nerviraju. To me uznemirava i posle toga mi ne bude dobro. Gledam psihopate i estradne budale. Više ima idiota nego normalnih - izjavila je ona za medije.

