Učesnik "Elite" Marko Stefanović pre izvesnog vremena šokirao je naciju teškom pričom o odrastanju i problematičnom odnosu sa ocem koji mu je, prema njegovoj priči, u porodičnom domu naplaćivao obroke, a njegovu vezu sa Sanjom Grujić definitivno nije prihvatio, budući da im nije dao da žive u njegovom porodičnom domu, zbog čega se on odselio u Sremsku Mitrovicu kod nje.

Njegovu priču potvrdila je i njegova buduća tašta Danijela Grujić, Sanjina majka, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED TV, gde je otkrila da je Marku otac za jedan tanjir hrane tražio čak deset hiljada dinara.

Sada se, posle njenog gostovanja, za Pink.rs oglasio Mihajlo Stefanović, Markov rođeni brat. Zanimalo nas je kako komentariše to što je Sanja Marka u svađi nazvala kučetom kog je udomila, ali i kako gleda na stvari koje je o njihovoj porodici iznela Sanjina majka.

- Ne želim da se oglašavam oko njih dvoje. Sanjinu majku ako nije sramota nek nastavi da iznosi laži i ako je htela sina, trebalo je da ga rodi - poručio je Markov brat, koji je razotkrio pravu prirodu odnosa njegovog brata i Sanjine majke.

- Kad može da priča o mojim roditeljima, slobodno nek ispriča koga je u salonu nazvala kopile i od koga je dobila ključeve posred glave i nek kaže slobodno od tog momenta do Markovog ulaska u "Elitu" da li je Marko boravio tamo kod njih ili kod nas kući - objasnio je on.

Kada je u pitanju naplaćivanje obroka u kući, rekao je:

- Što se tiče hrane, dovoljno vam govori to kako Marko izgleda i da nije od vazduha takav kakav jeste - zaključio je on za Pink.rs.

Podsetimo, Sanjina majka ispričala je šta joj je Stefanović govorio o svojim porodičnim relacijama.

- Ono što je Marko ispričao u Eliti, on je meni to i ispričao kada je izašao iz "Zadruge". On se meni požalio jer je gledao odnos Sanje i nas, čak je rekao: ''Koliko je Sanja razmažena, meni to fali''. Ja nikada nisam znala da Markov otac nije prihvatio Sanju. Ja sam sa tim čovekom razgovorala telefonom i više puta mi je rekao: ''Sanjica je divna''. Nismo se videli uživo i upoznali, ali smo baš bili u kontaktu. Meni je Marko u jednom momentu rekao: ''Nemoj da mu veruješ, sve što moj tata priča to nije baš tako''. Svako ima svoj odnos načina prema deci, ja njega nisam htela ništa da pitam dok se on nije jednom vratio od njih uplakan. Rekao mi je: ''Ja moram mojim roditeljima da dajem deset hiljada dinara za tanjir hrane''. On je meni pričao da kad mu je rođendan ni ne zna da mu je rođendan, da mu je tata privržen mlađem bratu. Meni je on deset puta ponavljao iste stvari tako da mu verujem. Ja sam njega prihvatila da vidim da li je dobar jer Sanja njega voli. On je stvarno divan dečko, ali nikada mi nije rekao da njegov otac ne prihvata Sanju - rekla je Danijela na RED TV.

Autor: Darko Tanasijević