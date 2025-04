Znate li zbog čega su Novaka Đokovića izbacili iz gimnazije? Zbog njega pokrenuli disciplinsku komisiju

Svetski teniski as Novak Đoković godinama je primer i uzor mnogobrojnim ljudima širom planete, naročito mladima u Srbiji, a malo ko zna da je njegovo školovanje, tokom kojeg je upoznao suprugu Jelenu, bilo puno turbulencija.

Naime, Novak Đoković pohađao je Osnovnu školu „Bora Stanković“ u beogradskom naselju Banjica, a od svoje 12. godine trenirao je tenis u akademiji Nikole Pilića. On je potom upisao Sportsku gimnaziju iz koje je izbačen.

- Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su "s" od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada - ispričala je jednom prilikom Dijana Đoković u podkastu "Sportlight".

Inače, Jelena, Novakova supruga, jednom prilikom javno je govorila o detaljima svog odrastanja.

- Moja porodica bila je dobrostojeća, pa smo bankrotirali, snalazili smo se, svašta smo proživeli. Na mišiće moje mame, uz ogromnu volju, želju i snagu da sestra i ja imamo ono što ona nije imala, obe smo otišle u inostranstvo da studiramo - rekla je ona svojevremeno.

Autor: D. T.