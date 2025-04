Pogledajte kakav je frajer sin Lidije Vukićević: Glumici pretpan inboks otkako je obelodanila OVAJ VIDEO

Stariji sin glumice Lidije Vukićević, Andrej Mrkela, proslavio je 33. rođendan, a tim povodom organizovao je intimnu proslavu.

Ponosna mama podelila je na Instagramu kratak video snimak uz poruku:

- Dete moje.

Kao što je poznato, atraktivna glumica osim Andreja, iz braka sa Mitrom Mrkelom, ima i sina Davida.

Obojica su završili škole, zaposlili se i krenuli da grade svoje živote. Andrej je nastavio sportski put svog oca, pa je godinama igrao fudbal, dok je David postao pilot.

Kada je Andrej Mrkela na društvenim mrežama počeo da objavljuje zajedničke fotografije sa svojom izabranicom Nađom, mnogi su zaključili da je to nagoveštaj skorašnje ženidbe. Tim povodom, Lidija je rekla:

- Bilo koji od njih dvojice da mi kaže “sutra se ženim” biću srećna. Ja podržavam njihove veze. Uvek su birali fine i kulturne devojke, i za drugarice, i za zabavljanje. I da nije tako, ispoštovala bih izbor. Rekla bih, ovo je moje mišljenje, a vi radite kako hoćete. Kod mene po tom pitanju vlada široka demokratija.

Oni koji privatno poznaju Lidiju Vukićević kažu da će biti svekrva kakva se samo poželeti može, a njen stav je jasan.

- Zaista sam se uvek lepo slagala sa devojkama mojih sinova. Odemo zajedno u šoping, one me nazovu da mi kažu gde ima nešto da se kupi, ja kad negde otputujem gledam da im donesem neki poklončić. Među nama postoji uzajamno poštovanje. I one su nečija deca, kao što su Andrej i David moji. Ko sam ja da ih kudim zbog bilo čega – zaključila je glumica.

Autor: D. T.