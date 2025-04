KRALJICA TROTOARA BILA NAMENJENA LEGENDARNOM ROKERU! Mile Kitić priznao: Od tada kompozitoru svake godine nosim pare

Najčuveniji hit Mileta Kitića nesumnjivo je numera "Kraljica trotara", kompozitora Steve Simeunovića, koji je tu pesmu zapravo namenio legendi rok muzike Bori Đorđeviću, što malo ko zna.

Ova pesma je, kako je on to rekao, igrom slučaja završila u Kitićevim rukama. Danas je njegova lična karta, a istinu o svemu je jednom prilikom otkrio Steva.

- Čak je i Mile Kitić govorio kako je bila namenjena Đorđu Balaševiću, ali nije. Pesma je rađena za Boru Čorbu. Jednom prilikom ja prolazim kroz ulicu 27. Marta i tad su bile one kladionice lavovi, rekoh daj da uđem da odigram jedan tiket, kad vidim u ćošku Bora sedi. Priđem, znali smo se, ali nikad nismo ulazili u priču i ja mu kažem: "Znaš li da sam ja za tebe pisao "Kraljicu trotoara", ali je pesma igrom slučaja završila kod Mileta Kitića. U to vreme on je izgubio telefon, broj mu nešto nije funkcionisao. Kaže on meni: "Je l' znaš ti da me ljudi zovu da i njima uradim "Kraljicu trotoara", jer misle da sam je ja radio?" - ispričao je Steva jednom prilikom gostujući u emisiji "Amidži šou".

Svojevremeno je i sam Mile ispričao kako je došla ta pesma u njegove ruke.

- Bog mi je poslao tu pesmu. Išao sam sam suprugom Martom kod kompozitora Stevice Simeunovića. Ispred njega hrpa papira, vidim tu pesmu, počnem da je pevušim, ali kaže nije za mene nego za Balaševića. Ja odlučim ipak da je uzmem, ubedim ga i dam mu 1.500 maraka. Od tada svake godine Stevi nosim deo para jer me je ta pesma održala - ispričao je Kitić svojevremeno za "Svet".

