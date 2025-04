Pročitajte ljubavo pismo koje je Arkan lično pisao: Svi su ga se plašili, a pojma nisu imali kako je romantičan i nežan

U mladosti Željko Ražnatović Arkan važio je za ''opakog momka'', a malo ko je mogao da upozna njegovu romantičnu stranu. Godine 1980. kada se rodila njegova ćerka Anđela nalazio se u zatvoru u Mastrihtu, odakle je tadašnjoj devojci Ljiljani Mijatović slao pisma puna reči ljubavi.

Arkanovo pismo u kojem opisuje sreću što je postao otac Anđela je nedavno javno objavila, uz fotografije iz perioda najranijeg detinjstva.

- Mila moja Ljiljo i slatka tatina Anđela. Srce moje, joj što sam srećan samo da znaš. Kada sam ti čuo glas toliko sam se usrećio, da pojma nemaš. Mila moja, kako si mi se porodila lepo i tako veliku devojčicu rodila. Samo da ste mi vas dve žive i zdrave, a ostalo nije važno. Ljubavi moja, glas sam ti čuo i rastopio se od miline. Takva sreća vredela je svih muka i nerviranja. Juče sam te zvao i nisam mogao nikako da te dobijem, pa sam izludeo. Ali, sada je sve u redu jer se radujem kao lud i trljam ruke od silne radosti - ovim rečima počinje Arkanovo pismo koje otkriva i njegove planove za budućnost.

- Moramo da se uzmemo što pre. Kao prvo, da se prizna očinstvo i detetu da ime, a onda da pravimo svadbu. Crnogorska svadba ima da bude. To što si pred porođaj dala lekarima 'za kafu', to si dobro uradila. Glavata je porodica Ražnatović, nego šta! 53 cm i 3.800 grama, to se zove napredno dete, da nam je živo i zdravo. Biće to prava lepotica. U to sam siguran. Rekla si mi da si mi sve o porođaju objasnila u pismu, pa jedva čekam da ga dobijem.

Dalje se osvrnuo i na odnos koji je Ljiljana imala sa njegovom majkom.

- Slavka te je posetila, sa ulice ste se dovikivale. Dobro je, i to me je obradovalo od nje. Tako i treba da se brine. Da ispravi ono što te je zapostavljala. Ti joj oprosti, dušo moja, i zaboravi. Voleo bih da sam pored tebe, sa tobom i našom ćerkicom. To mi je velika želja. Joj, toliko te volim, srce moje lepo. A i tu našu glavatu popišuljicu Anđelu. Nemoj da zaboraviš da slikaš što pre i da mi pošalješ slike odmah. Imaš kući polaroid, pa je to odmah gotova slika. Ja očekujem pismo od tebe, pa ako mi ne dođe sutra, onda će doći u utorak sigurno. Voli vas i ljubi po bilion puta vaš Željko.

Podsećamo, Željko Ražnatović Arkan je ubijen 15. januara 2000. godine oko 17. časova u hotelu "Interkontinental" u Beogradu. Tada je već bio oženjen Svetlanom Cecom Ražnatović koja mu je podarila dvoje dece - sina Veljka i ćerku Anastasiju.

Autor: pink.rs