Prva je shvatila da sa mnom nešto nisu u redu: Sanja Đorđević otkrila kako joj je Lepa Brena zdravstveno pomogla

Pevačica Sanja Đorđević nedavno je prošla kroz težak period usled narušenog zdravstvenog stanja, a među prvima joj je podršku i pomoć pružila koleginica i prijateljica Lepa Brena.

Na Brenin nagovor potražila je pomoć lekara.

- Ona je shvatila da sa mnom nešto nije u redu i da moram da idem kod lekara kad sam dobila onaj virus, nisam znala da virus tako može da te obori, međutim obori mlade fudbalere, a ne mene - istakla je Sanja i otkrila da je Brena privatno umnogome drugačija u odnosu na to kako je ljudi doživljavaju.

- Ona je to videla, ukapirala, videla je da ja nemam tu energiju koju sam imala. Ona je jedna emotivna žena koja svoje prijatelje oseti do zadnje sekunde, ona oseti kad si tužan, ne zato što je volim, to je stvarno tako - rekla je Sanja, a o čemu je još pričala, poslušajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

Autor: pink.rs