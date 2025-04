VOLEO BIH DA DELIMO PREZIME... Saša Kovačević progovorio o svadbi, pa pomenuo i PREDBRAČNI UGOVOR: Ovo je njegov stav o braku

Pevač Saša Kovačević uvek sa zadrškom govori o privatnom, a pogotovo ljubavnom životu.

Ipak, sada je odlučio da je vreme da priča o planovima za budućnost sa partnerkom Zoranom Tasovac. On je otkrio da nikad nije bio previše zagrižen za ideju ženidbe, a kako tvrdi "taj papir mu ne znači mnogo".

- Zorana i ja zajedno planiramo budućnost i zaista smo kompatibilni i drago mi je što je imam pored sebe. Kad odaberem partnera za sebe to mi je dovoljno, nikakav papir mi to niti ograničava niti pruža garanciju za sutra da će ta ljubav biti sigurna. Meni je bitno da imam nekoga koga zaista volim, ko mi je najveća podrška i da ja budem takav sa druge strane. To mi je prioritet u životu i znam da to imam - rekao je Saša Kovačević.

- Iz tog razloga nikad nisam težio da se oženim. Jedino što bih voleo jeste kad sutra budemo gradili zajedno bilo nešto materijalno ili poslovno, da budemo zajedno uključeni u to kako bismo oboje imali neku dozu sigurnosti. Takođe da je i naše dete sutra obezbeđeno. U tom smislu bih voleo da delimo svi i prezime i materijalne stvari - rekao je pevač za jednu emisiju.

Takođe, tvrdi da nikad nije ni pomišljao na predbračni ugovor, a njegov odgovor na ovu temu najbolje pokazuje koliko voli svoju partnerku.

- Predbračni ugovor ne bih napravio nikad u životu, ali ne osporavam ljude koji to žele. Što se mene tiče svojoj ženi bih prepisao sve to i ona zna i to je normalno - rekao je Saša.

Zaključio je da mu je brak bitan zanimljiv samo zato što celu porodicu zaokružuje.

- Iz tog razloga je meni taj papir interesantniji da bi se cela porodica zaokružila i to znači da bi sutra imali svi sve na ravne časti i da su sutra i deca obezbeđena u tom smislu - zaključio je on.

"Sa Zoranom želim da provedem ostatak života"

Pop zvezda Saša Kovačević sumirao je svoje uspehe u 2024. godini, govorio o ciljevima za 2025. godinu, a, kako je poznat kao neko ko retko govori o svom emotivnom životu, sada je konačno ogolio dušu. S obzirom na to da se mnogo toga pisalo o njegovoj vezi sa Zoranom, te da je njihov odnos u krizi, te da su se verili, a pevač je rekao kako stvari stoje.

- Svakako neću kriti te neke stvari kada do toga dođe. Zoranin prsten o kojem se pisalo nije verenički. Nema razloga da se to krije, to je jedan od lepših stvari koja može da se desi čoveku u životu, pogotovo ako nađe srodnu dušu i nađe nekoga kao što je to slučaj kod mene, tako da nećemo štedeti oko informacija i blagovremeno ću sve obavestiti o tome kada bude došlo do veridbe.

Autor: M.K.