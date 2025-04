Pevačica Rada Manojlović neretko je isticala koliko je zahvalna Saši Popoviću, koji joj je promenio život nakon ulaska u "Grand".

Rada se sada osvrnula na sve što je Popović uradio za nju.

- Više puta sam to napominjala i neko sam ko je zahvalan, i to ne samo sada kada se sve ovo desilo. Isticala sam i kroz emisije da bismo mi, zvezde Granda trebalo da dignemo jedan spomenik, a i sliku Saletovu da uramimo. Barem ja znam za sebe, znam gde sam bila i da sam sedam godina radila šatore i teške svirke u našem kraju, koje traju 12 do 15 sati, i to za zaista male pare. Neko ko je to prošao mora da bude sad zahvalan za neke stvari koje ima – rekla je pevačica.

Rada je otkrila i da su joj Saša i Suzana puno puta pomogli i to i u životnim stvarima, ali da oni nisu jedni iz Granda koji su bili u tom smislu uz nju kada joj je to bilo najpotrebnije.

Manojlovićeva je otkrila kako joj je Brena pomogla.

- Možda se nečega nisam setila pa nisam pomenula, inače ništa nije zabranjeno da se kaže. Meni je i Brena pomogla. Ona mi je recimo odvela u svoj garderober za snimanje mog prvog novogodišnjeg programa i rekla mi: „Biraj šta ćeš da nosiš.“ To je lepo, tako pamtim te ljude. Takođe svi znaju da su nam oni uradili i zube, ta prva estetska korekcija zbog lepšeg izgleda. Oni su nam pomogli kao što biste i vi nekome pomogli ko nema da obuče haljinu – kazala je Rada, te se dotakla i ugovora "Zvezde Granda".Rada o ugovorima u "Zvezdama Granda"

- Znam da se vrti priča oko tih ugovora. Naravno, nas je jako mnogo i zamislite sada da nekom besplatno radite. S druge strane, ja sam dobila dva albuma besplatno, prosto ta reklama nema cenu. Ta ljubav koju smo mi dobili od širokog auditorijuma preko njegove emisije nema cenu. To bismo baš dugo morali da zavređujemo svojim radom - priznala je Rada.

Rada od samog početka privlačila je veliku pažnju javnosti, pa tako se puno spekulisalo i o njenom izgledu. Ona na svom licu ništa nije korigovala, sem što je promenila zube, o čemu je otvoreno govorila.

- Kada sam se pojavila na sceni "Zvezda Granda", nisam očekivala da će neko da komentariše i moj izgled. Mislila sam da sam došla da pevam i da je samo to bitno. Međutim, Sneža mi je tada rekla da moram da popravim zube i da mi je prekratka suknja, da sam vulgarno obučena... Ma ništa nije bilo dobro! Ona ima plave, opasne oči kao lisica. Kada te pogleda, smrzneš se i uplašiš. Deluje strogo, a zapravo je dobra duša - pričala je folkerka i dodala da je prihvatila Snežanin savet.

Autor: M.K.