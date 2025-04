OVA NAŠA PEVAČICA BILA JE U BRAKU SAMO SEDAM DANA: Nisam prosečna srpska žena koja trpi... Svojom odlukom sve iznenadila! (FOTO)

Ona se 2009. godine posle samo 8 dana poznanstva udala za dr Miroljuba Jevtića koji je bio na funkciji zamenika direktora “Železnice Srbije”. Sve je iznenadila kada je priznala da se udala posle svega osam dana poznanstva.

Kada bi se pravila lista najkraćih brakova na estradi, pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, sigurno bi bila na vrhu ove liste budući da se razvela za svega nedelju dana od venčanja. Ona se 2009. godine udala za dr Miroljuba Jevtića koji je bio na funkciji zamenika direktora “Železnice Srbije”. Sve je iznenadila kada je priznala da se udala posle svega osam dana poznanstva.

- Danas smo se upoznali, za sedam dana ponovo videli, a osmog dana rešili smo da se venčamo. I venčali smo se. Ne mogu sad da kažem da mi se dopala njegova kosa ili visina... Ne! Jednostavno sam osetila da je to neko s kim vredi provesti život. Prijatelj mi kaže: "Vi ste k'o latino serija." To je istina. Sad ne brinem ni o čemu. Imam čuvara. Na meni je samo da učestvujem u životu i da budem bolja nego što jesam. Moj muž je na prvom mestu! Ravnopravno razgovaramo o svemu. On jeste doktor nauka iz oblasti saobraćaja i menadžmenta i redovni profesor na Univerzitetu, ali njegova struka meni nije apstraktna. I ja sam, takođe, u akademskoj oblasti - izjavila je tada Nena za "Ilustrovanu politiku".

- To je u tom trenutku bilo baš zrelo da se zove brak. Kad vidiš da nešto ne ide onako kako si razmišljao, ne samo ja – brak je dvosmerna ulica, onda se lepo i kulturno dogovoriš ako može, ako ne onda imaš advokata. Ja nisam prosečna srpska žena koja trpi 24 godine, izrodi decu, pa se razvede. Meni je brak trajao sedam dana, ali sam za to vreme stvarno uživala - rekla je Nena ranije u jednoj emisiji, pa dodala:

- Ovde ljudi primitivno razmišljaju. Žene rađe trpe nego da se razvedu i imaju svoj život. Ja kada sam se udala svi su me zvali kao da sam sagradila Ajfelov toranj, a ja sam se samo udala, a pre toga sam osvojila 24 nagrade na muzičkim festivalima. Čovek nije bio iz javnog sveta, ali nema veze, ja sam bila srećna, ja savetujem devojke da se udaju, to je posebna čar i deo života ali kada sam videla da naša razmišljanja idu u suprotnom pravcu, da zauzimate mesto nekome ko će biti srećan - istakla je.

Autor: M.K.