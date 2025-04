Naša poznata tiktokerka Marija Mandić, objavila je na svom instagram profilu da je ponovo trudna, a o njenoj priči brujala je čitava Srbija.

Marija Mandić, naša poznata influenserka, otvoreno je na mrežama govorila o svojoj prvoj trudnoći, te je kasnije smogla snage da govori i kada je izgubila bebu u devetom mesecu trudnoće.

Inače, Marija je na svojim profilima delila klipove u kojima je kroz suze govorila o onome kroz šta je prošla u prvoj trudnoći.

"Doktor mi je rekao da beba nema otkucaje srca"

- Ja sam otišla na klasičnu kontrolu dva dana pred termin. To je CTG, pomoću kojeg se mere otkucaji bebinog srca. Ona se nije pomerala, tačnije nisu mogli da je nađu, ali to nije prvi put da se to dešava. Oni moraju da pronađu gde je beba i slično, pritom mi je mlada devojka to radila, koja je tu na praksi i mislila sam da ne zna i da ne može da nađe. Ni u jednom trenutku nisam ni na šta loše pomišljala - započela je Marija, pa dodala:

Tada je došla druga sestra i napala me što nisam jela slatko i aktivirala bebu. Meni je beba inače uvek mirna ujutru, a prethodnu noć se baš pomerao i ja sam bila oduševljena. Kada sam pojela čokoladu ni tada nije mogla da pronađe, i sada kada pričam o tome imam osećaj kao da je nemoguće da se to desi. Pomislila sam da je nešto loše, ali nisam i dalje mislila da će tako da bude. Doktor mi je rekao da beba nema otkucaje i on mi je ostao kao trauma. Raspala sam se od plakanja, na slikama se vidi koliko je meni bilo loše.

Marija je dodala i važnu poruku onima koji se nalaze u sličnim situacijama.

- Nemojte se povući u tugu. Potražite pomoć ako osetite da vam je potrebna. Suočavanje sa gubitkom nije lako, ali podrška može značiti sve.

Autor: Nikola Žugić