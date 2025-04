Nakon što je bivša Mis Jugoslavije, Jelena bin Drai udala u arapskog biznismena njen život je počeo da intrigira javnost.

Jelena bin Drai nakon udaje je postala jedna od najbogatijih Srpkinja, a njen privatan život i odnos sa mužem posebno je interesantan u javnosti. Poznato je da se arapska kultura znatno drugačija od naše, te Jelenine pratioce najviše zanima kako izgleda život u Emiratima i da li njen muž može da ima još žena pored nje.

Jelena je govorila o ljubavi sa šeriokom i istakla da Said Bin Drai nije bio oduševljen njenim izgledom kada ju je upoznao. Ona je 2001. godine otišla u Dubai gde je bila jedna od najtraženijih manekenki u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Preko zajedničkih prijatelja upoznala je Saida, ali on nije obraćao preteranu pažnju na nju.

- Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i, samim tim, delovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu dopadaju "rasne" žene, sa izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo - ispričala je Jelena svojevremeno domaćim medijima.

Oni danas uživaju u braku i imaju četvoro dece, a ona je otkrila kako ju je Saidova porodica prihvatila. U vreme dok su se Jelena i Said zabavljali, u intervjuu datom tokom jednog od njenih dolazaka u Beograd, ispričala je:

- Said je iz mešovitog braka. Onog dana kad je njegov otac oženio Engleskinju, prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije znatno pojednostavilo našu situciju. Njegova porodica me je odlično prihvatila. Prema meni se ophode kao da sam jedna od njih, ne praveći razliku između moje i njegove vere. Iako kod Arapa nije uobičajeno da mladić i devojka žive zajedno, Said i ja nismo oklevali da to učinimo. Zajednički život smo započeli posle samo dve nedelje zabavljanja.

Par je bio u vezi četiri godine pre nego što su odlučili da se venčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007, na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz celog sveta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece - rekla je tada Jelena.

Na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani su i srpski i arapski običaji, ali najzanimljivija je bila "prodaja mlade" u režiji Jeleninog brata.

- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Suprug Jelene Bin Drai je na to opsovao na tečnom srpskom.

- U međuvremenu moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!". Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.

- Uvek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, deca se kucaju jajima. Celu tradiciju iz Srbije smo preneli ovde - izjavila je svojevremeno Jelena.

"Moj muž ima harem"

Jelena se zbog braka sa šeikom susretala sa raznim komentarima, a jednom prilikom je rekla kako reaguje na njih.

- Da budem iskrena, da sam bacila kamen na svakog psa koji je lajao za mnom, ne bih daleko stigla - rekla je nekadašnja misica i našalila se:

- Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, to već znate, i sva sreća pa ima još 147 žena te ga za vreme ove pandemije ne moram tpeti i gledati svaki dan- rekla je Jelena kroz smeh.

Inače, bogatstvo njenog muža procenjuje se na dve milijarde dolara, a kuća u Dubaiju u kojoj stanuju malo je reći da je luksuzna. Njihov životni prostor obiluje modernim i raskošnim nameštajem u kom preovlađuje bela boja, a nekadašnja misica često pokazuje i kako joj izgleda dvorište, u kome voli da se opušta. Porodica ima ogromnu nekretninu na samoj plaži, a u sopstvenom dvorištu imaju i bazen, dok je čitavo imanje ispunjeno cvećem i zelenilom, te joj mnogi posebno zavide na pogledu.

