U ŠKOLI SU ME ISMEVALI ZBOG BOJE KOŽE, UČITELJ JE ZBIJAO ŠALE: Naša pevačica trpela vršnjačko nasilje jer je Romkinja: Susretala sam se sa...

Pevačica Zejna Murkić se tokom odrastanja suočavala sa brojnim predrasudama zbog romskog porekla.

Zejna Murkić je sada javno govorila o predrasudama i otkrila kako se čitav život bori protiv toga. Popularnost joj pomaže da pažnju javnosti skrene na brojne probleme sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina i LGBT populacije.

– Sve je počelo slučajno, od jednog tvita uoči prošlogodišnjeg finalnog izbora Pesme za Evroviziju. Poručili su mi da nisam dovoljno Srpkinja da bih mogla da predstavljam našu zemlju jer sam i Romkinja. Nisam želela da se raspravljam, samo sam napisala da postoji mnogo toga što sam doživela i prošla još kao dete i da takvi komentari ne mogu da me dotaknu, i to je prilično odjeknulo. Videla sam da me ljudi slušaju i poželela da promenim neke stvari i pomognem drugima koji se nalaze u takvoj situaciji.

Iako je zlonamerne opaske odavno ne povređuju, ima potrebu da utiče na decu da se odupru netolaranciji.

– Svet se, izgleda, potpuno okrenuo negativnostima i deca odrastaju u takvom okruženju. Zato treba da ih učimo pravim vrednostima, pošto je znanje najbolji lek za tabu teme, mržnju i nerazumevanje prema onima koji su drugačiji. Ljudi nisu krivi što misle negativno, oni naprosto nemaju ni prilike ni načina da čuju dobre stvari. Ipak, imam utisak da se situacija polako menja, da su mnogi počeli da se otvaraju i pričaju o svojim iskustvima i problemima bez trunke stida i patetike. Sa mržnjom i predrasudama susrela sam se još u osnovnoj školi u Loznici. Deca su me izbegavala zbog boje kože, učitelj je bio vrlo neprijatan, zbijao je šale na moj račun kojima su se ostali učenici smejali. Posle prvog polugodišta otišla sam u drugu školu, u kojoj su okolnosti bile potpuno drugačije. Sve to me je očvrsnulo, morala sam da pobedim strahove da bih mogla da idem napred.

Autor: Nikola Žugić