BILA SAM HODAJUĆA KATASTROFA! Nikolija šokirala detaljima o turbuletnom periodu, pa otkrila kako su je ljudi gledali

Nikolija Jovanović je gotovo od rođenja u javnom životu zahvaljujući poznatoj mami Vesni Zmijanac. Od kako je Nikolija krenula da gradi svoju karijeru, pored poslovnih uspeha, veliko interesovanje vlada i za njen privatni život. Gostujući u jednoj emisiji, ona je priznala da je ranije mnogo volela noćne provode i da je u klubovima bila gotovo pa "divlja cura".

- Da, jako. Moji izlasci su bili takvi da kad smo sedeli kod Marka Morena, neko je došao od ovih glavnih baja što izlaze, jutjuberi i to i onda je došao neko drugi ko me zna od tada i rekao ‘Slušajte, svi ste vi… u odnosu na nju’, jer je neko prokomentarisao kao ‘Šta peva ona, nema dva kišna petka u gradu’ i onda je došao neko treći i rekao ‘Vidite svi vi tu što sedite ste male mace za nju - ispričala je ona, pa otkrila kako su izgledali njeni izlasci.

- Tako da, moji izlasci su bili ludi i nezaboravni do te mere da je u jednom momentu krenulo da me iritira jer ja kad se pojavim u klubu ljudi stanu i sad očekuju da će da se desi haos, jer ja sam bila… da ne kažem hodajuća katastrofa. Kad dođem u klub nekako su svi bili kao pa šta će sad da se desi, a meni se to veče kao ne partija. Tako da da, bili su dosta ludi, mislim da čak sve ove mlađe generacije ne mogu baš da mi priđu, ali hvala Bogu sazrelo se i tu - rekla je Nikolija kroz smeh u podkastu Mic Drop.

Podsetimo, Nikolija Jovanović dugo uživa u ljubavi sa reperom Reljom Popovićem sa kojim ima dve ćerke.Nikolija ne voli puno da priča o privatnom životu, pa ne čudi što malo ko zna da je pre kolege bila u ljubavi sa uspešnim sportistom.

Ona je u mladosti bila u emotivnoj vezi sa NBA košarkašem Atanasisom Adetokumbatom.Nikolijina mama Vesna Zmijanac podržavala je njihovu vezu, a Nikolija je stalno odlazila u Ameriku kod njega, dok su bili zajedno dve godine.

