POSLEDNJE DANE JE PROVEO U KAFANI SA DOKTOROM: Komšije i prijatelji Gage Nikolića i Milene Dravić otkrili šta se desilo sa njihovim stanom!

Prošlo je devet godina otkako nas je napustio legendarni glumac Dragan Nikolić za kojim je dve godine kasnije preminula i njegova supruga, čuvena Milena Dravić.

Međutim, sećanje na maestralni glumački par i dalje ne bledi, a mediji su posetili Vračar, gde su Milena Dravić i Dragan Nikolić živeli, te su tako porazgovarali sa komšijama.

Kada su stigli u ulicu u kojoj su živeli Gaga Nikolić i Milena Dravić nije bilo teško pronaći njihovu zgradu. Na samom ulazu stoje dve ploče u znak sećanja na njih, sa natpisom "Ovde su živeli Dragoslav Gaga Nikolić i Milena Dravić kralj i kraljica glume i ljubav i umetnost Beograda". Ono što se moglo primetiti, jeste da na interfonu ne piše nijedno prezime, ali kada smo ušli na ulaz videli smo da na sandučetu i dalje stoji "Nikolić - Dravić". Pozvonili smo na interfon kako bismo ustanovili ko sada živi u stanu legendarnog glumačkog para, ali odgovora nije bilo.

Međutim, komšija Žika koji stanuje u toj zgradi otrkio je da stan povremeno posećuje Milenina bratanica, ali da u njemu niko ne stanuje.

- Tu je Milenina bratanica, ona je nasledila stan. Ona ima obavezu i prema ocu, ona obilazi stan, ali retko se viđamo - objasnio nam je komšija i otkrio da je sa glumcima bio vrlo blizak.

- Poznavao sam ih skoro 40 godina. Mi smo bili prilično bliski, imali smo korektan komšijski odnos. Dok su bili angažovani na glumi imali su manje vremena, ali kasnije kada su se razboleli, ona smo se više družili. Našli smo se jedni drugima.

Žika je istakao i da su se Milena i Gaga do poslednjeg trenutka trudili da uprkos bolesti budu pozitivni.

- Trudili su se da zadrže vedar duh. Kada je Dragan bio u teškoj situaciji, morao je da se stavi u stolicu i ja sam mu pomagao da ustane da ode kod lekara... Nisu bili u panici. Doživljavali su smrt kao najobičniju stvar koja sledi. Jedino Mileni je smetalo nije želela da u javnost daje priču o zdravstvenom stanju i da daje intervjue za novine - rekao nam je komšija kog smo upitali ko im je pomagao u teškim danima.

- Draganovi roditelji su takođe ovde stanovali, kada su oni umrli imali su kućne pomoćnice koje su ih obilazile, ali oboje su umrli u bolnici. Mi komšije ih često spominjemo, u razgovoru pričamo dosta o našim anegdotama. Svi ih pamtimo kao vrlo korektni ljudi i komšije koje su uvek bile spremne da pomognu. Šta god da je trebalo oko zgrade, popravke... Uvek su bili tu da se to uradi kako treba.

Komšinica iz susednog ulaza, koja nije želela da se snima, rekla nam je da Milenu poznaje još iz školskih dana.

- Gagu i Milenu ću pamtiti kao nevidljive ljude. Sa Milenom sam išla u gimnaziju zajedno i uvek je bila omiljena u društvu. Bila je jako duhovita i lepa i svi su uvek želeli da budu u njenoj blizini. Kasnije, kada su stekli ogromnu popularnost, i dalje su i ona i Gaga ostali prizemni. Živeli su na potkrovlju u blizini kutije za lift i nije im smetala ta buka, nikada se nisu žalili, uvek su bili prvi za popravke... Nisu voleli puno da se druže sa komšilukom, ali bili su jako ljubazni - rekla nam je gospođa.

Nije tajna da je Gaga Nikolić bio veliki boem i ljubitelj kafane, te nismo mogli da odemo sa Vračara, a da ne posetimo mesto u kom je on sedeo i provodio svoje dane. Ono što smo odmah primetili u blizini lokala je veliki mural Gage Nikolića koji krasi ovaj kraj. Kafana nije uradila, ali kako smo kroz prozor mogli videti, na centralnom zidu je okačena glumčeva slika.

Tu smo sreli i gospodina koji je redovni gost ovog lokala, a koji nam je prepričao svoje uspomene sa Gagom.

- Bio je jedan vrlo šarmantan i skroman, druželjubiv čovek. U poslednje vreme je voleo često da igra karte, sa jednim advokatom je često igrao. Poslednje dane je ovde proveo u ovoj kafani. Već je tada oboleo, ali imao je svoje rituale. Prepodne je dolazio u lokal prekoputa gde je doručkovao, a onda bi seo u svoju omiljenu kafanu da popije poneku lozu koju je jako voleo - ispričao nam je u jednom dahu sagovornik, pa nastavio:

- Često smo zajedno popili po lozu, on je stari Beograđanin, svi su ga znali. On inače bio nekako, da ne kažem pesimista, ali ozbiljan. Nije bio neko ko je uvek sa osmehom i prisan... Iskreno, nije odavao utisak da mu se bliži kraj iako je imao ozbiljnu fazu karcinoma. On je čak sa svojim pulmologom često sedeo u ovoj kafani. Spustio se među obične ljude da tu provede poslednje dane, to su većinom njegovi drugovi iz detinjstva. U kafani ga i dalje često spominjemo, skoro svakodnevno. Tu je dolazio i Todorović stariji često, mada Dragan je bio vrlo šarmantniji od njega, on je bio laf.

Upitali smo ga i za Gaginu i Mileninu ljubav, a kako kaže, on smatra da su oboje bili boemi.

- Pa ona je imala dva ili tri braka pre njega, a njemu je ona bila prva supruga. Nažalost, nisu imali decu, ali oboje su bili boemi.

Autor: Nikola Žugić