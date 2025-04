Anđela pobegla s majkom i sestrom od oca, on ih PRIJAVIO POLICIJI, Đorđevićeva trudna saopšila lepe vesti

Jutjuberka i influenserka Anđela Đorđević podelila je prelepe vesti sa svojim pratiocima - ona i njen suprug Aleksa očekuju bebu! Par se venčao u septembru prošle godine, a sada su spremni za novo poglavlje u svom životu.

Anđela Đorđević je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u uskoj haljini koja ističe trudnički stomak, uz kratak, ali emotivan opis: "Nas troje". Ova objava izazvala je oduševljenje i preplavljena je čestitkama i lepim željama.

U nedavnom videu koji je podelila sa pratiocima, Anđela je otkrila zašto je poslednjih meseci bila manje aktivna na mrežama. Iskreno je govorila o izazovima kroz koje je prolazila - navela je da joj je bilo loše i da je zbog mučnina izgubila čak osam kilograma.

Takođe je podelila kako je saznala da je trudna, kakve su bile reakcije njenih najbližih, te kako izgleda njen svakodnevni život sada kada iščekuje prinovu, a detaljnije pogledajte u videu ispod.

Podsetimo, Anđela i njena sestra Nađa dospele su u centar medijske pažnje 2022. godine, nakon što je njihov otac Zoran prijavio njihov nestanak u Parizu.

Ispostavilo se da su samo želele da prekinu kontakt sa njim. Ova porodična drama tada je potresla javnost, dok je Zoran svoje stavove iznosio putem društvenih mreža, govoreći o svojim željama i greškama u prošlosti.

- Neka za dopisivanje - napisao je Zoran tada, a potom je usledio novi Instagram stori:

- Nemam šta da krijem od vas. Otvoreno i sve transparantno. Da živim sam ne mogu i ne želim.

- Svako ima pravo na grešku pa tako i ja. Ako sam se za**bao i oženio pogrešno pre 25 godina mogu sada da ispravim grešku. Želim da nađem za sebe ženu koja ce da me podržava u svemu. Hoću još dece, hoću ono što nisam imao. Želim sina - napisao je Đorđević ističući da mu se javljaju devojke, ali da nije pronašao pravu:

- Previše cura ima ali još uvek nema one prave. P. S. Verovatno kada budem našao ono što tražim, na društvenim mrežama više me nećete viđati. Sa vama sam uvek išao otvoreno bez obzira koliko me to koštalo na kraju - objasnio je on.

