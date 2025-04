TO SAM URADILA ZBOG SILVIJE: Slađa Delibašić otvorila dušu, otkrila šta joj je NAJTEŽE PALO nakon razvoda od Đoleta Đoganija (VIDEO)

Bivša supruga densera Đoleta Đoganija progovorila je o trenucima nakon razvoda od njega!

Slađa Delibašić, naša poznata pevačica, bila je u braku sa denserom Đoletom Đoganijem, a dušu o razvodu i periodu posle razvoda otovorila je upravo voditeljki Snežani Zindović u emisiji "Iza zatvorenih vrata", a kako je istakla, imala je dve loše situacije.

- Imala sam dve loše situacije kada sam se isprevrtala kolima na autoputu, vozila je drugarica iz grupe, sva seća pa mi je kum bio blizu. To mi je jako teško palo, kada sam morala sama da vozim, to mi je bilo teško.

Slađa se potom osvrnula na njenu solu karijeru:

- Bilo mi je lepo kada sam krenula da pevam sve, tada sam napravila pravu karijeru, a onda sam se povukla, pa sam pokrenula svoj biznis. Nikada me nije bilo sramota da kažem da sam podstanar, da plaćam kiriju, ali ja sam takva, ne volim da se vezujem za jedno mesto. Otvorile smo vrtić, Silvija i ja, i moja drugarica, jer je Silvija to htela. Sve što sam uštedela sam uložila u taj vrtić i drago mi je što sam to uradila.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić