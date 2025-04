ZVONI STUDIO GRANDA! Valentina raspametila žiri izvedbama, Ceca ZAURLALA na Milija: Ona peva iz srca, a on odakle, IZ KUKA?!

Ne štede reči!

Mladi momak iz Bitola, Nikola Zaceski, predstavio se u poslednjoj emisiji trećeg kruga muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" numerama Miše Kovača "Ostala si uvijek ista" i Zdravka Čolića "Ti si jedina od svih", dok je druga kandidatkinja, Valentina Roso odabrala pesme Magazina "Kako sam te voljela" i Doris Dragović "To".

Nakon što su završili sa nastupima, stručni žiri je dodelio Nikoli i Valentini po šest glasova "DA", što je maksimalan broj poena. Pošto je moralo da dođe do natpevavanja, stručni žiri je odlučio u korist Valentine.

Posle natpevavanja usledili su komentari stručnog žirija.

- Ja mislim da je ona bila iznenađenje sa ovim baražom, ti si meni bila potpuno otkrovenje da tako lepo i sa finim ukrasima otpevaš Tomu, bravo - rekao je Bosanac.

- Meni je Nikola i u ovom takmičarskom delu dobar, svidelo mi se kako si prelazio iz dura u mol. Ja sam ti dala jer mi je presudilo kako vladaš tim intervalima - rekla je Viki.

- Ja moram da kažem da su meni oboje bili da čovek ne zna za koga da glasa, bili su dobri oboje. Impulsivno sam odreagovala na preokret ove devojčice koja nas je iznenadila ovim prelepim ukrasima - rekla je Snežana.

- Glasao sam pri kraju druge pesme drugog kandidata. Ja sam mu dao glas samo zato što je on školovan vokal i to se čuje i meni je drago da takvi ljudi dolaze ovde, ali tvoja interpretacija mi se nije svidela, ne komunicira sa pesmom. Ti radiš jedinu stvar koju pevač nikada ne sme da uradi, a to je da ne komuniciraš sa tekstom, meni je to užas! - rekao je Mili.

- To nije tačno - dobacivala je Ceca.

- To je moje mišljenje...Ti nisi ovo ni u prošlom krugu uradio. Kandidatkinja to radi fantastično, zato je i dobila glas - rekao je Mili.

- Devojka peva iz srca, a odakle on peva, iz kuka?! Pogledaj tvog kandidata prethodnog i ovog dečka, zvonio je studio - rekla je Ceca.

- Ko koga favorizuje - pitao je Mili.

- Ti si favorizovao...Može, ušao je u pesmu, zašto je dobio šest glasova, zato što nije ušao u pesmu - urlala je Ceca.

Autor: Nikola Žugić