Melina i Haris Džinović razveli su se u 2024.godini nakon dve decenije ljubavi i deceniju braka.

Haris je otvoreno pričao da je znao da bude i te kako izdašan u braku, dok mu ona "nije ni kafu platila".

- Bilo je tu iskorišćavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše bolela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: "Hvala ti, ljubavi"... To moraš i da pokažeš nekim delima. Ne mora sad u ekvivalentu, ako košta tašna 5.000, da sada ona meni vrati poklonom u vrednosti od 5.000. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš ja ću platiti, to je sasvim dovoljno. Međutim, nije se to dešavalo i tu sam onako baš bio vrlo iznenađen - priznao je on nedavno.

Džinović je otkrio i koga je Melina pikirala pre nekoliko godina da joj bude gost na rođendanskom veselju.

Zatražila je da joj na partiju peva Adil Maksutović, pa ga je Haris kontaktirao.

- Htela je za rođendan Adila, pa sam ga zamolio da dođe, trudio se da napravi atmosferu - istakao je tada Džinović.

- Bilo je lepo, dobro smo se zabavili. Pevao sam Melini moje pesme koje ona voli - dodao je tom prilikom.

Autor: Nikola Žugić