Zlata Petrović se prvi put udala nakon završenog osmog razreda, na nagovor roditelja, za muzičara kog nije volela.

Kada je napunila 14 godina, Zlatini roditelji našli su joj muža koji je bio bogat i lep, ali uprkos svemu, ona nije želela da bude sa njim.

- Kod nas ženska deca ne nastavljaju školovanje ili se udaju, ili ostaju u kući da rade. Nisu nas prodavali za pare, to su sada običaji po romskim svadbama u Italiji ili Parizu. U moje vreme su bogataši birali vredne devojke. Kada su roditelji tog mladića videli da čistim, perem, radim, izabrali su me da budem žena njihovom sinu. Mene niko ništa nije pitao! Ali nisam se protivila, znala sam da tako mora. Samo sam bila ljuta na život. Plakala sam tri meseca iako je moj muž, kom ne želim da pominjem ime, bio neverovatno lep i dobar dečko - ispričala je jednom prilikom pevačica.

Nakon što se razvela, Petrovićeva se, ovoga puta, odlučila za kolegu. Naime, ona je tada imala svega 16 godina, a u isto vreme bila je i trudna, ali nije želela da rodi njegovo dete jer, kako je rekla, on nije bio čovek za nju. Ubrzo, pevačica se udala i drugi put.

- Bila sam u četvrtom mesecu, stomak je već počeo da mi raste. Posle deset dana moljakanja uspela sam da ubedim mamu da abortiram. Neka mi Bog oprosti, to je moj najveći greh koji decenijama nosim. Ali, niko nije hteo da mi uradi kiretažu zbog toga što je dete već bilo živo u mom stomaku. Jedva sam našla doktora u Ljigu koji je pristao da mi to uradi bez bojazni da će ga uhapsiti, pošto je to bilo nezakonito. Nisam razmišljala da li ću se kajati jer mi je samo bilo u glavi da se rešim deteta i skinem teret sa grbače. Naživo su me sekli kad su mi radili kiretažu, a ja sam sa tog stola uveče otišla da pevam! Sela sam sa majkom u autobus za Beograd, a potom za Milorce, mesto u kom sam tog istog dana imala nastup - pričala je Zlata.

Kada je postala punoletna već je bila u trećem braku, sa kolegom Hasanom Dudićem sa kojim ima sina. Nakon razvoda od Hasana udala se za voditelja Zorana Pejića Peju, sa kojim je dobila sina Jovana, ali i taj brak završen je razvodom.

Autor: Nikola Žugić