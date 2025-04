NINA BADRIĆ SE PRESELILA! Naša pevačica pobegla na ostrvo u Hrvatskoj i pokazala luksuznu vilu: Plava kuhinja i izvanredan pogled (FOTO)

Pevačica Nina Badrić već nekoliko godina ima svoju oazu mira na Hvaru, gde je kupila kuću u mediteranskom stilu.

Čim krene lepo vreme, naša pevačica Nina Badrić pakuje kofere i seli se na ovo idilično ostrvo, a sada je odlučila da podeli detalje svog života na Hvaru sa pratiocima na Instagramu.

Na društvenim mrežama je objavila samo jednu reč: "Napokon", što jasno oslikava njenu sreću i mir koji oseća u svom domu na Hvaru. Njena raskošna kuća odiše mediteranskim stilom, a pogled je jednostavno neverovatan.

Nina je posebno ponosna na svoju plavu kuhinju, koja se savršeno uklapa u ambijent ovog prelepog prostora. Kamen u klasičnom dalmatinskom graditeljskom maniru daje posebnu dozu autentičnosti, dok u svakom kutku kuće dominira elegancija, minimalizam i retro momenti koji su prisutni u detaljima.

Za Ninu Badrić, Hvar nije samo mesto za odmor, već prava oaza mira u kojoj se opušta i puni baterije.

Inače, Nina je nedavno govorila o svom emotivnom životu.

- Isto kao i svaka druga žena i ja sam prošla neki put kao kraljica, a neki put kao bosa po trnju. Loša iskustva su me ojačala i naučila da ne verujem u reći nego samo u dela. Lepe reči može prosipati svako, a na poljima od snova ne pušta se korenje. A mene može privući muškarac koji drži do sebe i svoje reči koji je za početak muško u punom smislu te reči. Prijatelj i oslonac. I naravno mora imati smisla za humor da se mogu s njim smejati. Svako drugi neka me zaobiđe u širokom luku. (Smeh) - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić