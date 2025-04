OVO SU KUMOVI NA ESTRADI! Ove dve pevačice su NERAZDVOJNE 40 godina, a malo ko zna kako je Aco Pejović postao kum Aleksandri Prijović!

Na domaćoj estradi, gde su svetla reflektora često jača od iskrenih emocija, prijateljstva koja opstaju godinama prava su retkost. Ipak, među šou-biznis imenima ima i onih koji su dokazali da estradna scena ne mora nužno biti poprište rivalstva i sujete.

Štaviše, neka od tih prijateljstava toliko su se produbila da su prerasla u kumstva – najčvršći oblik neraskidive veze na ovim prostorima. Ko je kome kumovao, kako su se ta prijateljstva rodila, i da li estrada zaista krije više bliskosti nego što deluje na prvi pogled, otkrivamo u nastavku.

Od "slatkog greha" do kumstva

Saša Popović i Lepa Brena važili su za najuspešniji šoubiz tandem na našim prostorima.

Nakon ogromnog uspeha koji je postigoa bend “Slatki greh”, njihov odnos se još više učvrstio. Brena i Saša su zajedno prolazili kroz razne poslovne faze, sazrevali iz godine u godinu i bili jedno drugome podrška u teškim trenucima.

Baš ti teški trenuci su oblikovali Sašin i Brenin odnos i učvrstili ga do te mere da je Saša poželeo da mu baš Brena bude kuma kada je odlučuio da se 1998. godine venča sa suprugom Suzanom Jovanović. Brena je naravno pristala, a svoje kumstvo su negovali u godinama koje su dolazile.

Košarkaš i pevač nerazdvojni

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović venčali su se u crkvi Vasilija Ostroškog na Bežaniji, a spektakularno venčanje priređeno je za 900 gostiju.

Filipov kum bio je košarkaš Miloš Teodosić, dok je Aleksandra za svog venčanog kuma odabrala pevača Acu Pejovića.

Jednom je u medijima ispričao Filip kako je došlo do toga da baš Aco bude kum Aleksandri i njemu. Još na početku veze Aleksandra i Filip sedeli su preko puta Ace, na jednoj porodičnoj proslavi, a pevač je tada predviđao brak mladom paru. Aleksandra je kroz šalu uzvratila, ako dođe do svadbe da će Aco biti kum. I tako je i bilo. Svoje prijateljstvo i kumstvo, Aleksandra i Aco su krunisali i duetskom pesmom koja je postala veliki hit.

Goca i Zlata nerazdvojne 40 godina

Pevačica Zlata Petrović i voditelj Zoran Pejić Peja venčali su se 1996. godine i to je definitivno bilo jedno od najzapaženijih venčanja, s obziorm na to da je u to vreme Zlata bila jedna od traženijih pevačica, a Peja, jedan od omiljenih voditelja.

Svadbeno veselje bilo je spktakularno kako ga opisuju oni koji su prisustvovali a koji isto i dan danas pamte. Među gostima je bilo mnogo poznatih ličnosti, a mladencima su kumovali Goca Božinovska i Jašar Ahmedovski. Zlatino i Gocino prijateljstvo datira mnogo ranije, još sa početka njihovih karijera.

Dve legende

Za Šabana Šaulića i Zoricu Brunclik sa pravom možemo reći da su legende domaće narodne muzike.

Pokojni Šaban Šaulić kumovao je na venčanju Zorici Brunclik i Miroljubu Aranđeloviću Kemišu. On su dugi niz godina jako povezani, te su se redovno posećivali sve do Šabanove pogibije 2019. godine. Međutim, jedan kratak period bili su u svađi.

Pisalo se o raznim razlozima zbog koji su Zorica i Šaban u jednom periodu imali hladan odnos, ali kako se navodi u pojedinim medijima njihovom pomirenju je kumovao upravo Saša Popović. Zorica nikada nije krila koliko voli i poštuje svog kuma. Snimci sa nihovim privatnih okupljanja dokazuju da je među njima vladala zaista čvrsta povezanost o da im je uvek bilo zabavno. Šabanovui pogibiju je Zorica prihvatila jako teško.

Autor: Nikola Žugić