Ne krije ponos zbog novih projekata: Seksi iz Crnog Ceraka otkrio kakve planove ima za naredni period, pa progovorio o vezi sa Anastasijom

U Premijeru vikend specijal se uključila reporterka Katarina Rogojević.

Katarina je razgovarala sa Seksijem iz Crnog Ceraka o njegovoj karijeri:

- Sada svi ljudi govore Crni Cerak za ovaj deo grada, zbog nas, i to mi je drago - rekao je Seksi pa je dodao:

-Mi smo pokazali kako se oblačimo i kako se ponašamo, i sada klinci to vole i u tome uživaju. Ono što smo mi obajvili je naš tejp koji sam pustio to je nešto što sam ja i što bih ja hteo da budem. Biće i spot ukratko, malo odavde malo Tajland ali biće jako lepo. Sada spremma neki rep letnji projekat, biće do kraja leta i biće jako dobro - rekao je Seksi pa je dodao:

Kaća je otkrila da je Rimski pohvalio Crni Cerak zbog muzike i svega što rade:

- Hvala na tome, Rimski ljubi ga brat, mi se razumemo, držimo taj jak rep, trep i to vole - dodao je Seksi.

Seksi je takođe progovorio o svojoj vezi sa Anastasijom Ićurup:

- Nama je super, pozitivni smo oboje, uživamo, ona je ta koja slika sve i kači, a meni je drago što to radi - rekao je Seksi pa

Autor: N.B.