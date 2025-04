Jelena Kostov progovorila o povlačenju s javne scene, pa priznala da li je STRAHOVALA po povratku na istu!

Iskrena do koske!

Pevačica Jelena Kostov, govorivši za emisiju "Premijera Vikend - Specijal", prisetila se svog povlačenja sa javne scene, te je tako otkrila da li je imala strah od odlaska ili pak, povratka.

- Jesam, toliko sam emotivna zbog tog mog projekta, maltretiram čoveka dve godine oko teksta, nešto je skroz drugačije, zabranjeno mi je da otkrijem. Ja sam se ulenjila i učaurila sam se u svoju porodičnu idilu. Od nas se traži da budemo aktivni i onda ljudi pomisle da ne želiš da nastupaš - rekla je Jelena i onda je nastavila:

Ja sam jedna od retkih koja kada je rekla da hoću da napravim pauzu, ja sam je napravila. Ako se pojavite u jednoj emisiji, ne mogu da ne ispoštujem i ostale, a ja ne bih imala šta da pričam...Ja nisam imala strah, da sam imala žurila bih da se vratim, ali nemam strah.

Kada je reč o generacijama "Zvezda Granda" unazad, mnoge pevačice su se odlučile na karijeru stave na pauzu, te je tako Jelena otkrila da je to sasvim normalno.

- To je normalno i prirodno. Postoje neki ljudi kojima je prioritet samo posao, ja to iz mog ugla ne mogu da razumem. Meni to opet nije normalno, treba da imaš nešto što te pokreće, a najlepši osećaj je kada stanete ispred ljudi koji svi pevaju tvoje pesme - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić