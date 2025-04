Šok detalji!

Dragica Radosavljević Cakana, naša poznata pevačica, u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem progovorila je o svojoj karijeri, odnosu sa kolegama, ali i incidentnu, tj. o tome kada su je opljačkali.

- Pomogla sam više puta kolegama, mnogima, ali kao podrška, ne znam šta više...Ako se priča o generaciji kojoj ja pripadam, znam da cene, a za mlađu ne znam - rekla je Cakana, a onda je otkrila da li ima nesuglasice u braku sa suprugom Nešom:

Mi smo na nedeljnom ručku, to nam je praksa bar kada ja mogu...Ne, mi otkako smo se zvanično venčali, mi nemamo nesuglasice, mi se bolje slažemo nego u vanbračnoj vezi.

- Da li je istina da ste kao mladi hteli da gledate u zvezde - pitao je Nemanja.

- Da, istina, htela sam astronomijom da se bavim i da vidim gde ću na kraju biti. Maštala sam da budem uspešna u onome što radim, tako da sam i mimo onoga što sam želela, jeste da sam postala pevačica. Nekada se i jesam pokajala što sam postala javna ličnost, bavila bih se umetnošću, ali ne pevanjem - rekla je Cakana.

Cakana se ovim povodom osvrnula na situaciju kada su je opljačkali.

- Nikada mi ništa nije niko javio, o dobroj krađi se radi, radi se o 200.000...Ne sumnjam ni u koga, šta mogu da znam kada obiju vrata maskirani sa kesama na nogama?! Oni dođu s ciljem da pokradu ono što je tu, to je i moja greška. To je tipovano, to je neko ko je organizovano uradio. Niko nam se nije obratio iako su bili forenzičari i policija. U svim tim nekim mojim, nemam više ni brilijante i dijamante, bila je ogrlica kožna neka sa plastičnim zelenim srcem koju mi je unuk poklonio. Ne plašim se lopova, obezbedila sam kuću, tako da, ako neko uđe, može da zaglavi u zatvor - rekla je Cakana.

Autor: Nikola Žugić