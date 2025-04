Posle smrti muža ostala bez nasledstva: Pevačica sama podigla spomenik, kupila grobno mesto pa postavila i svoju sliku (FOTO)

Suprug pevačice Aleksandre Tadić Cipke, Nebojša Stojićević Jarin iznenada je preminuo 16. maja prošle godine u njihovom porodičnom stanu, usled srčanog udara.

Teški trenutak kada je Aleksandra pronašla supruga bez znakova života obeležio je početak njenog životnog preokreta, ali ni tada nije znala šta je čeka nakon njegove smrti.

Kako prenosi domaći mediji, Aleksandri nakon Jarinove smrti nije ostalo gotovo ništa. Firma i celokupna imovina prepisani su njegovim ćerkama iz prethodnog braka, Andrei i Leni, dok je pevačici ostao samo stan koji su kupili zajedno tokom braka.

- Cipka je bila van sebe nakon što je saznala da joj suprug ništa nije ostavio. Firmu i sav novac koji je imao, prepisao je ćerkama, Andrei i Leni, sa kojima je pevačica u dobrim odnosima - rekao je izvor za Informer, pa nastavio:

- Iako su one nekoliko puta insistirale da daju Aleksandri deo novca, ona je to odbila, jer nije želela da ide protiv volje svog pokojnog muža. Svi su se čudili što je ona nedugo nakon Nebojšine smrti krenula da radi, ali to je morala kako bi imala prihode, pošto je muž nije obezbedio.

Koliko joj je suprug značio, pokazuje i njen potez nekoliko meseci nakon njegove smrti. Aleksandra mu je lično podigla spomenik, a sve je iznenadilo to što je uz njegovu sliku i ime stajala i njena fotografija, kao i ime – jer je za sebe kupila grobno mesto odmah pored njega. Na spomeniku su uklesana njihova prezimena: Tadić i Stojićević.



Autor: N.B.