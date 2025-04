Milić Vukašinović će ponovo moći da hoda! Proteza košta 500.000 dinara, a evo ko je dao novac, žalio se da ga u bolnici NIKO OD KOLEGA nije posetio

Rokenrol ikona Milić Vukašinović već duže vreme se suočava s teškim zdravstvenim izazovima, a njegova borba rezultirala je amputacijom noge.

Nakon nesnosnih bolova koje je danima trpeo, lekari su Miliću Vukašinoviću u decembru 2024. godine hitno odseku nogu do kolena, i to, kako je roker sam rekao, pod lokalnom anestezijom. I od tog trenutka, on je skoro stalno u bolnici.

Muzičar se već duže vreme oporavlja u rehabilitacionom centru Rudo, gde uskoro treba da dobije novu protezu. Kako se pisalo po medijima, Miliću Vukašinoću je pritekao u pomoć Sokoj (Organizacija muzičkih autora Srbije), koja mu je platila protezu za nogu, zahvaljujući kojoj će uskoro moći da hoda.

Sada je izvor otkrio koliko je koštala njegova proteza, koja je već jednom morala da se prepravlja.

- Milić Vukašinović je zaslužio sve ovo, ako ne i više. Sokoj je ponudio rokeru pomoć i platio je protezu 500.000 dinara - rekao je izvor.

Podsetimo, Milić Vukašinović je nedavno otkrio da ga nijedan od kolega nije obišao tokom oporavka u bolnici.

- Još malo i izlazim odavde, a od kolega me niko nije obišao - poneko samo pozove, i to na kratko. Svi su me zaboravili, bilo je dobro dok sam im valjao i dok sam bio zdrav - rekao je nedavno Milić.

Autor: D. T.