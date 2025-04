Spisak namirnica koje jede i koje izbegava: Ovo je dijeta Tanje Savić koja topi salo sa stomaka

Folk zvezda Tanja Savić otkrila je kako izgleda njena dijeta, koja brzinom svetlosti topi masti.

Pevačica je istakla da je kuburila sa viškom kilograma, a onda se suočila sa problemom i dala se na rešavanje.

- Krenula sam na detoks i trebalo je da pijem samo sokiće od voća i povrća, ali nisam mogla da izdržim, a da ne stavim ništa od hrane u usta.

- Ceđene sokove sam zadržala za doručak, a odlučila sam da uz to imam manje, lagane obroke. Jela sam salate, piletinu, ribu... Naravno, sve to bez hleba. Bukvalno sam prepolovila količinu hrane koju sam unosila i to mi je brzo donelo rezultate – ispričala je Tanja i otkrila da se kao i većina žena goji najviše u predelu stomaka.

- Čim nabacim koje kilo, odmah mi se poveća stomak i to me nervira. Konačno sam uspela da ga skinem! Sada nigde nemam višak. Baš sam se stesala u tom delu tela i prezadovoljna sam kako izgledam. Sklona sam gojenju, pa moram s vremena na vreme da regulišem ishranu, kako bih održavala vitku liniju – dodala je pevačica.

Dijeta Tanje Savić bila je pravi spas kada se pevačica ugojila tokom karantina, o čemu je svojevremeno govorila.

- Tada sam se baš bila ubucila, pošto nisam nastupala, već sam samo sedela kod kuće. Smetalo mi je što sam se ugojila, pogotovu kada bih se pogledala u ogledalo i videla da „kipi” na sve strane. Čim sam krenula da nastupam, smršala sam, a sada više nemam ni salo na stomaku.

Pevačica ne krije da je pravi gurman i da voli da pojede nešto što nije preporučljivo za vitku figuru.

- Mora čovek nekad sebi da da oduška. Dešava mi se da klopam baš pred nastup, a to nije baš pametno. Budu mi gladne oči, pa se prejedem i onda jedva pevam - rekla je Tanja za „Informer”.

