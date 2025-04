Kupila tri stana na Beogradu na vodi: Pevačica odrešila kesu, pola miliona evra dala za renoviranje istih, a sada želi nekretninu u ovom gradu

Pevačica Viki Miljković imala je vilu na Bežanijskoj kosi, koju je odlučila da proda i kupi tri stana u elitnom naselju u Beogradu, a pričalo se i da planira da pazari stan u Istanbulu.

Naime, Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške su godinama živeli na Bežanijskoj kosi u velelepnoj kući, međutim pre nekoliko godina su doneli odluku da promene mesto boravka i presele se u drugi deo grada gde su kupili tri luksuzna stana. Viki je je pre nekoliko godine kupila čak tri stana u elitnom beogradskom naselju, a samo za jednu nekretninu je izdvojila pola miliona evra, dok je za tri ukupno dala oko 1.500.000 evra. Jedan od stanova, opremili su luksuznim nameštajem, uključujući prostranu terasu i prostorije odvojene staklenim zidovima. Procena je da je ova investicija vredna više od pola miliona evra. Posebnu pažnju privukla je velika terasa na kojoj su postavljeni đakuzi za koji je, kako su pisali mediji, potrošila 4.000 €.

Takođe, ranije se pisalo i da pevačica planira da kupi stan u Istanbulu.

- Viki i Taške su se odlično snašli u Istanbulu. Slobodno se može reći da je to njihova druga kuća. Tamo im je posao, lepo rade, a sada je došlo vreme i da pazare nekretninu za sebe. Stanovi tamo nisu nimalo jeftini, naročito ako se nalaze u određenim kvartovima. Sve je papreno skupo. Jedna nekretnina im se posebno dopala i ona vredi oko 500.000 evra. Nalazi se u delu gde živi Emina. Puca pogled na najlepši deo grada. Možda se Emina i Viki i poznaju, to već ne znam, ali znam da je Miljkovićeva već i jezik savladala. Odlično joj ide. Ne verujem da će se preseliti iz Srbije u Tursku, ipak je ovo njihova domovina, ali da će sebi uskoro obezbediti oazu mira da ne borave po hotelima i privatnim apartmanima to sigurno - priča izvor za domaće medije.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Pevačica Viki Miljković ne krije sreću zbog poslovnog uspeha kada je biznis u pitanju.

- Na svakih 15 dana neko od nas mora da ode u Tursku, ili Taške ili ja. Uglavnom sam ja odlazila poslednjih nekoliko puta. Mi tamo uživamo, Istanbul je fenomenalan grad. Oni su hedonisti u svakom smislu te reči. Mi tamo volimo i izlaske i sve, ali toliko budemo umorni od posla da uveče odemo samo na neku večeru. Njihov spa obožavam, kao i turska kupatila, hamame. Tamo legnem i uživam - ispričala je Viki nedavno za domaće medije.

Autor: N.B.