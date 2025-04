Samo je jednom pričala o ocu svog deteta: Marija Šerifović otkrila sve, pa progovorila o svom poreklu i precima

Ovo je malo ko znao!

Pevačica Marija Šerifović krajem 2023. godine dobila je sina, kome je dala ime Mario. Dečak je rođen u Americi, a pevačica je jednom prilikom progovorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

- U Americi sam od 2014, to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno gostujući u emisiji "Amidži šou".

Ona se osvrnula i na predrasude s kojima se suočavala u domovini:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija tada.

Marija je naglasila da identitet oca svog deteta ne može i neće otkriti.

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, evropejac - rekla je ona.

Šerifovićeva se nedavno podvrgla i DNK analizi kako bi istražila svoje poreklo.

- Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time… Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno za početak geografski odakle potiču vaši koreni - rekla je Marija u jednoj emisiji, pa dodala da je na taj način slučajno saznala i da ima problem sa glutenom:

- Dakle, mene ima gde me nema… Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete - zaključila je Šerifovićeva tada.



Autor: N.B.