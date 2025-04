Ovo je Cecin omiljeni obrok tokom posta: Svi mogu da ga naprave, a uz njega ona pije OVO (FOTO)

Počela je poslednja nedelja Vaskršnjeg posta, koja nosi duboko duhovno značenje i simboliku. Zove se još i Strasna nedelja i smatra se najstrožom. Poslednja sedmica posta je najstrožija i duhovno najizazovnija, jer se vernici trude da očiste svoju dušu kroz post, molitve i pokajanje.

Hrana pripremljena na vodi je osnovna ishrana tokom ove sedmice, a mnogi vernici se odlučuju za najstroži oblik posta: samo hleb, so i voće. Ulje i vino dozvoljeni su samo na Veliki četvrtak, kada se sećamo ustanovljenja Svete tajne pričešća.

Svetlana Ceca Ražnatović obeležava sve verske praznike i ispoštuje svaki post, a jednom prilikom je otkrila šta jede tokom posta. Jedno od njenih omiljenih posnih jela je pita sa šampinjonima, uz šta je dodala sveže ceđeni sok od paradajza.

Ceca Ražnatović jednom prilikom je otkrila da nije vešta u kuhinji, ali da je dobra domaćica.

- Moja mama je insistirala na tome da Lidija i ja na vreme naučimo sve što se kuvanja tiče, ali bih ja sada lagala kada bih rekla da to i radim. Ne uživam u tome, niti me to interesuje. Da se razumemo, da moram, naravno da bih to radila. Ništa od toga nije mi strano, već jednostavno, imam mogućnost izbora. Nisam nikakva kuvarica, ali sam zato sjajna domaćica. Kad god da dođu kod mene gosti, oni su dobro posluženi, ugošćeni i stojim iza toga što govorim - rekla je ranije Ceca

Autor: N.B.