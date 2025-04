Anu Bekutu stilizuje kolegijica: Njen stil se godinama ne menja, a evo šta se desilo kad aju je odvela u Trst

Ana Bekuta privlači pažnju svojim odevnim kombinacijama, a pogotovo je meta komentarisanja tokom snimanja emisije "Zvezde Granda".

Poslednjih nekoliko puta su "modni policajci" komentarisali stajlinge Ane Bekute kada je pevačica nosila animal print. Jednom je to bio leopard dezen, a drugi put kravlje šare.

Ono što malo ko zna jeste da Anu stilizuje njena koleginica i prijateljica Alka Vuica.

Kako je jednom prilikom rekla Alka, modni trendovi jedna su od njenih i Bekutinih omiljenih tema, ali i aktivnosti na putovanjima.

- Anu Bekutu sam pre neko leto odvela do mog omiljenog butika u Trstu u kojem su ekskluzivne stvari i svašta je nakupovala. Sada je to i njen omiljeni buitik. Znam da su nakon toga svi komentari bili kako je Ana popravila svoj stil i kako se podmladila. Žene vole krpice, to nas nikad ne prolazi - otkrila je za Grand.

Inače, osim što su prijateljice, Alka Vuica je uradila nekoliko pesama za Anu, kao i za mnoge velike estradne zvezde.

- Bekuta je takva jedna duša, jedno predivno stvorenje. Ona je baš dama, smirujuća jedna osoba i bilo mi je fantastično da sarađujem sa njom. Da ne pričam o tome kako ona peva. To je stvarno da ti suze poteku i velika mi je bila čast što smo sarađivale- otkrila je pevačica.

