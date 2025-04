Trudna 18 godina mlađa supruga Milana Vasića! Evo detalja, poznat i pol bebe

Glumac Milan Vasić proteklog vikenda se zavetovao na večnu ljubav svojoj partnerki Maji Ilievskoj (28), s kojom očekuje i prinovu.

Maja je, navodno, u šestom mesecu trudnoće, a beba bi na svet trebalo da stigne u julu.

- Milan i Maja su se stvarno pronašli! Oni su jednostavno srodne duše, zaista su skladan par, oko svega se dogovaraju i baš nijednom se nisu posvađali. Milan nikada nije bio ovako srećan i zaljubljen, pun je elana, naročito otkad je saznao da je Maja trudna! Ona je sada u šestom mesecu trudnoće i beba stiže u julu - rekao je na početku razgovora izvor blizak novopečenim supružnicima i dodao da je Vasić oduvek maštao o porodici:

- Milan je porodičan tip, želeo je da mlad postane otac, ali sve do sada nije upoznao pravu osobu s kojom bi to ostvario. Nije želeo da se oženi i da pravi dete "radi reda", iako su mu mnogi poslednjih godina, kada je prešao četrdesetu, to savetovali. Verovao je da Bog ima plan za njega i da će mu poslati ženu kakvu zaslužuje. I to je dočekao!

Prema rečima sagovornika, život poznatog glumca se odjednom promenio iz korena.

- S obzirom na to da je godinama bio sam, Milan je počeo da gubi veru da će pronaći ženu po svojoj meri. Međutim, iznenadno poznanstvo sa Majom sve je promenilo! Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, na jednoj rođendanskoj proslavi, i čim ju je ugledao, osetio je posebnu privlačnost i energiju. Iako je probirljiv, Maji nije imao šta da zameri jer je u potpunosti po njegovom ukusu i prirodnog je izgleda, što mu je bitno. Celo veče joj je udeljivao komplimente, a sutradan je skupio hrabrost i pozvao je na piće. Ubrzo nakon toga su započeli vezu - objasnio je izvor i otkrio da je Milana jedino brinula razlika u godinama:

Autor: pink.rs