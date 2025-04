Srpska pevačica pliva u bogastvu! Kupila celu ulicu, a sada pravi svoje jezero (FOTO)

Marija Melcer živi luksuznim načinom života. U svom vlasništvu ima vilu u Beogradu i luskuzni stan, a sada pravi i jezero.

Naime, Marija je na društvenoj mreži Tik Tok otkrila da je kupila čitavu ulicu ispod planine Cer gde sada pravi svoje jezero.

Pevačica je na pomenutoj mreži objavila snimak i pohvalila se da su majstori počeli da joj grade njeno, privatno jezero.

- Kupila sam celu ulicu ispod planine Cer i pravim jezero, a šta vi radite ovih dana? - napisala je pevačica, a svojom objavom je razbesnela pratioce pa su se komentari nizali.

"Da li plaćaš porez", "Za to ti treba dozvola", "Sve je to lepo nego ima li logike to jezero?", glasili su neki od komentara, a bilo je i onih koji su joj čestitali na potezu.

Autor: D. T.