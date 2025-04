Otac Milana Vasića poveo kolo, svim svatovima održao čas! Zavirite na pravu srpsku svadbu glumca i 18 godina mlađe Maje! (VIDEO)

Glumac Milan Vasić (46) se nedavno tajno venčao sa prelepom Majom i iznenadio javnost da je stao na ludi kamen, s obzirom na to da nikada ranije nije pričao o svojoj izabranici.

Milan i Maja upriličili su gala svadbu, na kojoj se svirala tradicionalna muzika. Prvi u kolu bio je otac od glumca, Ljubo. Sa crvenom maramom, stao je na čelo i pokazao kako se igra.

Milan nije krio da priželjkuje porodicu, pa i kakvu bi devojku želeo pokraj sebe.

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih voleo da se oženim i da imam decu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu pravi dete, pa kako da pravim dete, pa nije kao napraviš dete i to je to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju - rekao je on u jednoj emisiji i dodao:

- Kad sam mogao da se oženim nisam hteo, a kad hoću ne mogu.

Maja je, navodno, u šestom mesecu trudnoće, a beba bi na svet trebalo da stigne u julu.

- Milan i Maja su se stvarno pronašli! Oni su jednostavno srodne duše, zaista su skladan par, oko svega se dogovaraju i baš nijednom se nisu posvađali. Milan nikada nije bio ovako srećan i zaljubljen, pun je elana, naročito otkad je saznao da je Maja trudna! Ona je sada u šestom mesecu trudnoće i beba stiže u julu - rekao je na početku razgovora izvor blizak novopečenim supružnicima za Informer i dodao da je Vasić oduvek maštao o porodici.

Autor: D. T.