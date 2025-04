Životna priča naše zlatne šampionke tera suze na oči: Roditelji su me ostavili odmah po rođenju, ne poznajem biološke roditelje

Anđela Branković, srpska reprezentativka u boksu, osvojila je zlato na Svetskom prvenstvu u Nišu, a profesionalnim dostignućima pohvalila se i večeras u emisiji "Amidži šou" na Pinku, gde je otvoreno govorila o svojoj filmskoj životnoj priči.

Usvojena je kada je imala dve godine.

- Ostavljena sam odmah po rođenju, ostavili su me u Novom Sadu, u porodilištu. Tamo sam odmah ostavljena na usvajanje. U tom periodu, tokom bombardovanja, bila je jedna žena koja je u Rumi imala svoju kuću u kojoj je živela, tu je bio dom za nezbrinutu decu, neformalno toitalno. Tu su bila sva deca koja u tom momentu nisu imala roditelje i koja su bila nezbrinuta. Zajedno sa tom decom bila sam i ja, neke nepune dve godine, dok moji roditelji nisu odlučili da me usvoje - ispričala je Anđela i dodala:

- Biološka majka je morala na sudu da se odrekne starateljstva i roditeljstva, kako bi moji usvojitelji imali jedino zakonsko pravo na mene, kao i ja na njih.

Dom su joj pružili usvojitelji, njeni roditelji.

- Drugi rođendan sam već slavila sa njima. Rekli su mi vrlo brzo, jer su ljudi koji nisu hteli ništa da kriju od mene. To im je filozofija od samog starta, da budu otvoreni. Verujem da im je bilo teško. Majka je razgovarala sa mnom, imala sam nepunih pet godina. Sećam se i mesta gde smo bile, svakog momenta kada mi je to rekla. Naravno, spustila se na moj nivo, da ja to mogu tada da prihvatim, da mi ne zvuči to traumatično, i nije. Želeli su da to prihvatim i da znam, a ne da kao odrasla osoba ili u pubertetu saznam takve stvari, pa da se to odrazi negativno - rekla je ona, dok biološke roditelje ne poznaje.

- Nisam ih upoznala, nemam nikakav kontakt sa njima. Neki detalj znam - objasnila je ona.

Autor: Darko Tanasijević