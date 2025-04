Imao sam intimnu scenu sa starijom ženom: Vojaž otvorio dušu o nesvakidašnjoj situaciji, a evo šta se dešava s njim i Editom

Mihajlo Veruović Vojaž večeras je zvezda jednog događaja u srpskoj prestonici, a tom prilikom je razgovarao i s medijskim ekipama.

Kako je na njegovu žurku došla Ceca Ražnatović sa sestričinom Helenom, on je istakao da mu veoma znači njena podrška i da su dobri prijatelji, ali je onda zaintrigirao priznanjem.

Naime, na pitanje koja dama sa javne scene ima najlepši osmeh, nakon nekoliko sekundi razmišljanja, Vojaž je rekao da je to Edita Aradinović.

- Uverio sam se u njen osmeh, bili smo 10 dana zajedno neprekidno, radili smo na projektu. Ja imam blentav pogled i osmeh, mene vadi priča, umem da prodam priču - rekao je Vojaž.

Dotakao se i svog glumačkog iskustva.

- Imao sam intimnu scenu sa jednom starijom ženom, to mi je bilo čudno. Prešao sam tu dozu sramežljivosti i uradio to - objasnio je on i potom otkrio da li bi nekada bio sa starijom devojkom.

- Ne bira srce koga će da voli, ja ne gledam na godine.

