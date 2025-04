Dok nemački mediji razvode Anu Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, mnogi i dalje pamte kako je izgledala njihova svadba.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger venčali su se 12. jula 2016. godine, a svadba je održana u Veneciji.

Oni su istog dana organizovali i građansko i crkveno venčanje, a pred Bogom su se jedno drugom zavetovali u crkvi Abbazia della Misericordia, jednoj od najstarijih crkava u ovom romantičnom italijanskom gradu.

Ana je bila poput princeze, nosila je jednostavnu belu venčanicu koju je naručila putem interneta po cenu od 275 evra.

Drugi dan venčanja, Ana je nosila elegantnu kreaciju Suzi Tarner, s dugim šlepom i buketom božura, dok je efektnu punđu upotpunio osmeh koji je mogao osvojiti svakog.

Anin verenički prsten koštao je tada 60.000 evra, dok je burma koštala 50.000 evra.

Bastijan je odabrao klasično odelo, a mladenci su se venčali u Veneciji na jedan od najromantičnijih načina - doputovali su u vodenom taksiju do mesta gde su obećali večnu ljubav. Svadbeno slavlje je bilo održano u luksuznom hotelu "Kanal Grande", do kojeg su gosti stizali gondolama. Prvi ples mladenci su izvodili uz zvuke Nine Badrić, koja je pevala za tri stotine zvanica, pisao je tada Hello.

Podsetimo, Ana i Bastijan se nisu oglasili nakon što je "Bunte" objavio vest o njihovom navodnom razvodu.

Do sada nije bilo nikakvih nazanaka da bilo šta ne funkcioniše kako treba u njihovom braku.

So many beautiful memories on this day 5 years ago. 🥰 I am grateful for every single day with you @BSchweinsteiger. 5 perfect years. Let’s make it 500 more. 🥰 pic.twitter.com/Jie6iiu0lO