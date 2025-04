Đorđu Davidu oduzeli vozačku dozvolu: Divljao kolima po gradu, pa ga zaustavili presretači, sledi mu ozbiljna kazna

Pevač Đorđe David po svemu sudeći voli brzu vožnju, što su nekoliko puta domaći mediji zabeležili. On je sada ponovo prekršio saobraćajne prekršaje, a o svemu se oglasio javno.

Kako je otkrio Đorđe David na Instagram storiju, ovoga puta nije mogao da umakne policiji, pa mu je tako izrečena kazna.

- Beograd je ozbiljno pokriven kamerama kada je saobraćaj u pitanju i presretačima, što naravno ja nisam znao. Desilo mi se da me presretač lepo prati, da lepo ispadnem budala, da me uhvati u ozbiljnom prekršaju - rekao je Đorđe David.

- Novčana kazna naravno, to je sve ok. Ono što nije ok je što mi sledi zabrana od 30 dana za upravljanje motornim vozilom. Baš sam ozbiljan majmun ispao i budala, ubiću se - rekao je Đorđe David u obraćanju na društvenim mrežama.

Roker Đorđe David pre dve godine imao je saobraćajnu nesreću u Makedoniji, gde je nastradala jedna žena.

On je jednom prilikom progovorio o bolnoj temi i istakao koliko mu je teško zbog čitave situacije.- Apsolutno sam drugačiji od te nesreće. Strahovito vodim računa kako i kada se krećem automobilom. Bila je jeziva magla te noći. Devojka je atumobilom ušla u suprotnu traku auto-puta. Doživela je direktan sudar, a ja sam naleteo na postojeće stanje. Magla je bila velika, a ja sam vozio nekih 117 na sat, na praznom auto-putu i sa minimalnom vidljivošći. Oduzeo sam gas čim sam ušao u tu zavesu, upalio sam daleka svetla, i to je to... Proganjaju me te slike danas. Hiljadu slika kroz glavu mi je prošlo. Najpre jasna slika moje žene, moje ćerke, pa prvi poljubac, ja prvi put na sceni. Plašim se samo da mi se ne vrati da dete - pričao Đorđe

Autor: N.B.