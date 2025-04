Oglasio se Švajnštajger: U jeku priče o razvodu njega i Ane Ivanović, poručio samo jedno (FOTO)

Nemačku i Srbiju je iznenadila informacija o rastanku nekadašnjeg fudbalera i nekadašnje teniserke koja još uvek nije zvanično potvrđena.

Godinama su važili za jedan od najskladnijih javnih parova koji vode idiličan život, međutim nemački mediji su javili da je došlo do krize u braku i do njegovog kraja.

Navodni raskid se dogodio početkom 2025. godine.

Švajnštajger se oglasio putem društvene mreže Instagram u jeku priče o kraju braka sa Srpkinjom.

Nemac trenutno obavlja zadatak promotera finala Lige šampiona koje će ove godine biti odigrano u Minhenu, a već neko vreme je na azijskoj turneji.

Nakon što se pojavila informacija o problemima i kraju ljubavi Bastijan je stigao u Vijetnam odakle se javio i obratio fanovima.

- Hvala svima za lep doček - poručio je Nemac uz snimak sa fanovima.

Nemci prenose informacije upućenih u brak slavnih sportista, a one dovode do sledećih odgovora - stres, putovanja, različite lokacije i nedostatak porodičnog života... Navodno, udaljenost je dosta uticala da između njih dvoje sve "pukne" i da dođe do razgovora i odluke o razvodu.

Švajnštajger redovno putuju po celom svetu jer radi kao TV konslutant za fudbalske mečeve, a ujedno ima i određene projekte koji "zahtevaju" da je udaljen od porodice. Donekle je i nejasno što je ulazio u se to, a ujedno je i iznenađujuće je da je posao "uspeo" toliko da udalji poznati par, posebno jer su stvorili veliku porodicu.

Ni Bastijan Švajnštajger ni Ana Ivanović nisu javno komentarisali pisanja nemačkih medija koja su postala centralna vest i u svetskom šou biznisu.

Autor: N.B.