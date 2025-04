Oglasio se Bastijan Švajnštajger! Objavio video nakon što je otišao iz kuće, žene ga okružile i vrište (FOTO)

Slavni nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger po tvrdnji nemačkih medija razvodi se od srpske teniserke Ane Ivanović posle 9 godina braka.

Ova vest odjeknula je kao bomba, a poznati par se nije oglašavao o toj temi. No, na Instagramu slavog fudbalera osvanuo je njegov snimak okružen ženama.

Nemac trenutno obavlja zadatak promotera finala Lige šampiona koje će ove godine biti odigrano u Minhenu, a već neko vreme je na azijskoj turneji. Kako se može videti na snimku kojim se pohvalio, njega su okružile žene koje od njega traže sliku i autogram.

- Hvala svima za lep doček - poručio je Nemac uz snimak sa fanovima.

Razlog raskida

Nemci prenose informacije upućenih u brak slavnih sportista, a one dovode do sledećih odgovora - stres, putovanja, različite lokacije i nedostatak porodičnog života... Navodno, udaljenost je dosta uticala da između njih dvoje sve "pukne" i da dođe do razgovora i odluke o razvodu.

Švajnštajger redovno putuju po celom svetu jer radi kao TV konslutant za fudbalske mečeve, a ujedno ima i određene projekte koji "zahtevaju" da je udaljen od porodice. Donekle je i nejasno što je ulazio u se to, a ujedno je i iznenađujuće je da je posao "uspeo" toliko da udalji poznati par, posebno jer su stvorili veliku porodicu.

Ni Bastijan Švajnštajger ni Ana Ivanović nisu javno komentarisali pisanja nemačkih medija koja su postala centralna vest i u svetskom šou biznisu.

Autor: Nikola Žugić