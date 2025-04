ZA POSLEDNJU VANTELESNU MI JE BILA POTREBNA DOZVOLA GRČKIH VLASTI: Emotivna ispovest Sanje Maletić o decenijskoj borbi za potomstvo!

Muzička zvezda Sanja Maletić (52) prošle godine ostvarila je svoju životnu želju - da postane majku.

Ona je na svet donela ćerku kojoj je dala ime Vanja, a sada je otvorila dušu o periodu dok se borila za potomstvo. Sanja Maletić je ispričala detalje momenta kada je saznala da je u drugom stanju i pregledima koje je morala da obavi u Grčkoj kako bi joj uopšte dopustili da uradi i tu, poslednju oplodnju.

U karijeri je sve svoje snove davno ostvarila, iza nje su pesme koje su veliki hitovi, ali je do prošle godine imala neostvarenu želju da postane majka, koja joj se na kraju i ispunila.

- Radim ceo život to znači da sam dovoljno situirana, imam sve što treba. Bunde sam kupila na vreme, ove satove što vole svi da imaju, to sam ja kupila pre dvadeset godina. Ne znam šta bi čovek poželeo kada je materijalno u pitanju - rekla je Sanja.

"Morala sam da dobijem dozvolu od grčkih vlasti za zadnju vantelesnu oplodnju"

U junu prošle godine posle decenijske borbe Sanja se u 52. godini ostvarila kao majka, a sada je ispričala kako je izgledala njena poslednja vantelesna oplodnja.

- Ono što je bila moja želja, to je u jednom momentu bilo toliko daleko da sam se pitala da li ću uspeti jer je vreme isticalo, godine su prolazile. Izgubila sam dosta vremena na jednoj klinici u Beogradu. Došla sam do toga da mi je za zadnju vantelesnu oplodnju trebala dozvola grčkih vlasti, države da mogu da je radim. To podrazumeva da kada pređeš 50 godina ne možeš tek tako da praviš decu jer moraš da budeš zdrav i odgovoran, da imaš dovoljno godina da to dete izvedeš na put – ispričala je ona i dodala:

- Imala sam dosta pregleda kod njihovih lekara u državnim bolnicama da bi dobila potpis i pečat da sam potpuno zdrava žena i da sam sposobna da rodim dete. Čekala sam pet meseci da prođe letnja sezona i dočekala sam. Pripremala sam se u Crnoj Gori, bila sam mirna, šetala sam pored vode, bila sam smirena i dobra. Odradila sam sve pripreme i otišla u Solun, i Bogu hvala za sve.

Kada je prvi put uzela u ruke svoju ćerku sve brige, strahovi i nerviranja su nestala.

- Onda je došla Vanja, moja najveća ljubav, to sve majke znaju, ta ljubav ne može da se meri ni sa jednom. Možete da zamislite koliko je meni sada sve nebitno, i taj posao je jednostavno nebitan. Volim ja da odem da pevam naravno, ali mi je teško da se nakanim da odem ili da obećam nekome da ću da dođem da radim. Kada odem da radim, bude mi lepo, prija mi da se družim sa ljudima – zaključila je pevačica.

Autor: Nikola Žugić