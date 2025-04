Voditelj Elite ofarbao jaja za Vaskrs! Staru tehniku naučio od bake i majke, a onda objasnio šta sve stavlja u čarape da bi ispala savršena (FOTO)

Voditelj najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita" Darko Tanasijević je, pred najveći hrišćanski praznik, ekipi emisije "Premijera" otvorio vrata svog doma i pokazao kako teku pripreme za Vaskrs.

Drako je na samom početku razgovora otkrio na šta ga tačno asocira Veliki petak.

- Mene je Veliki petak tokom čitavog života asocirao na porodicu, kućnu atmosferu i farbanje jaja. Već godinama unazad me petak asocira na "Elitu" i "Pianja novinara", ali kada je reč o Vaskrsu, petak je najtužniji hrišćanski praznik, ali i uvertira za nešto jako lepo i nešto što okuplja čitave porodice. Prosto se svi radujemo nedelji i Uskrsu -rekao je Tanasijević.

Tanasijević je zatim demonstrirao i način na koji farba i ukrašava jaja.

- Ja generalno volim da se sve to lepo kuva u boji i kada se koristi raznorazno bilje koje se vezuje u čarapu. To sam nekako učio od svoje mame i bake i u tome sam maher samo kada hoću. Ovo je sve lepo i čini nas radosnim, ali nekako mi nije kada ovo radim sam za sebe i sam sa sobom. Kada odem u Kovin i kada su tamo dečica moga brata i kada je cela porodica na okupu, onda to bude pravi užitak. Sada sam se odlučio za tempere i ne znam koliko ću sa njima uspeti da pokažem svoju kreativnost, ali pokušaću -rekao je Darko.

Darko je priznao da je poprilično lenj u kuhinji, te da ne zna puno da skuva i sprema, ali da uskoro planira da se pozabavi i tim pitanjem.

- Priznaću da sam lenj, ali ni ne znam nešto posebno da kuvam i spremam. Kada se dođe kod mene, volim da naseckam nešto, da ima nešto da se prezalogoji. Sve što može "na čačkalicu" to mogu da izvedem, a za ove veće poduhvate još nisam spreman. Planiram da to promenim i naučim ponešto u kuhinji -rekao je Tanasijević.

Autor: Iva Besarabić