To je bila moja najgora odluka u životu! Goca Tržan priznala da je izvršila abortus i otkrila: Svaki dan se izvinjavam svom nerođenom detetu...

Pop pevačicaGoca Tržan otvoreno je pričala o odnosu sa ćerkom Lenom, ali malo ko zna da je očistila jednom plod.

Ona je objasnila u jednoj emisiji, da tehnički ima dva deteta, samo je jednom uvek sa njom, dok drugo nije, te je ova izjava rastužila mnoge.

- Najbolja odluka u životu je da rodim Lenu. Najgora odluka je bila da očistim jednu trudnoću pre toga, ona me proganja i dan danas. Jako mi je krivo što sam to uradila. Svakog dana se izvinjavam svom nerođenom detetu za to što mu nisam dala priliku da vidi život.

Možda zbog toga ja nisam uspela da ostanem u drugom stanju drugi put. Da je to bilo to - da imam dvoje dece. Ja kosmički imam gledano dvoje dece, samo je jedno sa mnom, a drugo nije - rekla je Goca.

Autor: Nikola Žugić