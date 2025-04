Pevačica Dragica Radosavljević Cakana je poznata kao velika vernica srpske estrade, a najvažnije hrišćanske praznike uvek proslavlja sa porodicom u svom zavičaju.

Ekipa emisije "Premijera" je Veliki četvrtak provela u crkvi Svete Trojice u Sremčici, a Cakana im je otkrila kako teku pripreme za Vaskrs.

- Što se tiče farbanja jaja, sve radim do detalja. Od crtanja po njima, pa sve do novogodišnjih perlica koje sačuvam i na kraju lepim po njima. Radim to na neki moj specifičan način, ali to je uglavnom kada imam vremena, mada ga u zadnje vreme nemam puno -rekal je Cakana.

Cakana se prisetila i na koji način se Vaskrs obeležavao u njenoj porodici kada je bila dete.

- Pošto sam ja odrasla u selu Leposavić i moja porodica živi sve u kućama jednoj do druge, bilo nas je baš mnogo. Potpuno je nebitno bilo u kom smo se dvorištu našli i to je stvarno bilo jedno uživanje. Uvek su braća pribegavala tim nekim trikovima sa drvenim jajima, mada su uvek bila nevešto urađena i mogli smo da ih provalimo -rekla je Cakana i dodala:

Pevačica je priznala i da praznike najviše voli da provodi u svome domu.

- Praznike definitivno najviše volim da provodim u svom domu i da ja dočekam svoju porodicu i prijatelje. Dok su deca bila mala, dolazili su na Uskrs kod bake i tu se svašta spremalo. To je za mene bilo najveće zadovoljstvo. Sada su oni odrasli i otišli u inostranstvo, ali se i dalje dogovaramo da ovaj Uskrs provedemo zajedno. Prenela sam im to da poštoju praznike i da poštuju tradiciju -rekla je Cakana.

Autor: Iva Besarabić