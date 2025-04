Pevačice stalno prave neke spletke: Nada Topčagić progovorila o estradi, prisetila se svađe sa koleginicom

Pevačica Nada Topčagić kaže da ima mnogo sujete među pevačica, pa se prisetila čuvene svađe sa Zoricom Brunclik.

Naime, folkerka tvrdi da je redovno stanje da se pevačice na estradi koškaju, ali da isto tako ima višedecenijska poznanstva koja neguje.

- Zorica i ja smo rešile šta smo imale i nema više problema između nas. Mi se poznajemo maltene ceo život, zajedno smo harale Jugoslavijom. Kad se posvađam sa nekim, ja ne mogu dugo da ćutim jer nema razloga da se ne družimo. Sada kada se vidimo izljubimo se i izgrlimo. Normalno je da se pevačice koškaju međusobno, tu postoji sujeta kao i u svakom poslu - rekla je Nada, pa je potom dodala:

- Inače se pevačice stalno koškaju, evo non stop samo neke spletke. Navikla sam ja na to, ali se trudim u poslednje vreme da se od toga sklonim. Naravno, kad me neko potkači ima da dobije ono što teba.

Podsetimo, Nada je nedavno pričala i o tome da nema problem sa time da kupuje na akciji.

- Uđem da kupim vodu, a ja izlazim sa deset kesa i svi me prate. Zlatko me čeka i pita se da li je moguće, ušla si po tri vode, a izlaziš sa toliko stvari. Meni sve non-stop treba, kupujem sve što je na akciji, čekam akcije. Volim da imam, sve mislim da će doći teška vremena - rekla je za medije pevačica.



Autor: N.B.