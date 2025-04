Kolega pokušao da je skine na snimanju filma: Naša čuvena glumica se branila do krvi, a evo posle koliko se onesvestila

Glumica Radmila Živković svojevremeno je gostovala u jednoj emisiji i otkrila šokantne detalje sa snimanja filma "Naivko", koji je, kako kaže, obeležen jednom neočekivano dramatičnom scenom.

Naime, scena sa Ljubišom Samardžićem, koju mnogi pamte, nije bila zamišljena da izgleda tako kako je prikazana. Dok je glumica u filmu odigrala scenu odbrane, publika je verovala da je sve deo scenarija, ali istina je bila mnogo mračnija.

- Strašno sam se osvetila jednom kolegi. Na prvom filmu "Naivko" mene je trebao da slika slikar i on je zamislio tako da je napravio taj portret sa golim grudima. Ja sam imala jednu bluzu od šantuga što je teška svila, gruba i jaka. On je na probama sve radio kako treba, mada kada se upalila kamera on je krenuo to da mi otkopčava i da proba da skine. Ja sam to držala sa obe ruke jer nisam smela da prekinem kadar. Kada se završila scena i kada sam skinula bluzu ona je bila urezana od te jačine i ramena su mi bila krvava. Ja sam plakala, naravno ne pred njima - rekla je glumica.

Međutim, osvetu je sačekala čak 20 godina.

- Posle dve decenije ponovo smo radili zajedno. Bila je scena gde sam ga udarala kišobranom. Ja sam ga udarala do besvesti. Rekla sam kolegi da ga ne brani jer ću stvarno da ga udaram. Branio ga je Zoran Cvijanović, a udarala sam Ljubišu Samardžića. Neka mu je laka crna zemlja, ali ovo je sada anegdota - istakla je glumica.

Podsetimo, proslavljena srpska glumica Radmila Živković preminula je 20. septembra prošle godine u 72. godini. Karijeru je počela krajem šezdesetih i igrala je u nekoliko desetina filmova. Poznata je po ulogama Đilde u TV seriji Srećni ljudi, Jovanke Ljutić u Stižu dolari, ali i po Ulici lipa, gde je igrala glavnu ulogu. Živkovićeva je najpoznatija kao tetka Doka u velikom bioskopskom hitu Zona Zamfirova.

Kadar iz filma kad Radmila izgovara „A ti, ku*ko, sad ćeš izedeš golem ćutek“ i kreće da čupa Ružicu i danas se prepričava.

Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Odigrala je brojne uloge u filmovima Sok od šljiva, Poseban tretman, Variola vera, Još ovaj put, Sabirni centar, Uvek spremne žene, Poltron, O pokojniku sve najlepše, Ledina, Zona Zamfirova. Radmila je dobtnica brojnih nagrada i priznanja kao što su Zlatna arena u Puli, Carica Teodora u Nišu i druge.

Kao pozorišna glumica ostvarila je uloge na scenama Ateljea 212, Pozorišta na Terazijama, u Zvezdara teatru, a preko 20 godina bila je član Drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Vlasnica je nagrade „Milivoje Živanović", a najveći uspeh u karijeri zabeležila je 6. februara 2005. godine, kada joj je uručena nagrada „Žanka Stokić" koju su pre nje dobile Svetlana Bojković i Milena Dravić. Ovo prestižno priznanje dobila je za ulogu Živke Popović u predstavi Gospođa ministarka u režiji Jagoša Markovića, koju sa uspehom igra na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.

Februara 2023. godine dodeljen joj je Sretenjski orden drugog stepen. Iz braka sa snimateljem Predragom Bambićem ima ćerku Bojanu koja je takođe glumica.



Autor: N.B.