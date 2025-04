Mia Borisavljević otvorila dušu!

Za pevačicu Miju Borisavljević, Vaskrs je praznik koji se uvek dočekuje u krugu porodice, sa puno ljubavi i topline. Praznik obeležavaju kod Bojanovih roditelja gde je već sve spremno i sa puno duše.

Šta je to što Vam posebno greje srce na Vaskrs?

- To su dani kada je cela porodica na okupu. Deca su na raspustu, a mi imamo mnogo slobodnog vremena.

Koliko Vam je važno da deca od malena uče sve o praznicima i običajima? Da li im već prenosite ono što su i Vas učili vaši roditelji?

- To mi je mnogo važno. Od malih nogu idemo u crkvu, crkva nam je preko puta stana. Svaka dva tri dana odlazimo tamo. One i poste, velike pričeste i praznike. Znaju apsolutno sve o veri. Čitamo i pričamo puno o tome.

Da li ćerke, iako su male, iskazuju neke svoje želje kako bi volele da jaja izgledaju? Da li im dopuštate da vam „pomognu“ prilikom farbanja jaja ili ipak držite sve pod kontrolom, da sve bude estetski savršeno?

- One imaju svoj kutak gde farbaju jaja, onako kako one hoće. Ja ofarbam samo crvena jaja, da znam da ću sigurno imati neka normalna.

Ko je glavni za organizaciju, a ko za degustaciju hrane?

- Ja sam glavna za degustaciju. Što se tiče organizacije hrane, mi uvek na taj dan idemo u Mladenovac kod Bojanovih roditelja. Oni nas dočekaju, tako da se kod nas u kući na taj dan ne kuva nešto specijalno, osim jaja i tog doručka koji se obavi. Ručak i večera su u Mladenovcu, tako da sam ja jedna srećna žena. Mene dočekuju sa hranom, a ja degustiram.

Da li je i kod vas u kući muzika neizostavni deo svake proslave? Koja pesma ne sme da se preskoči?

- Obavezno je muzika tu, pošto je to jedna muzičarska porodica, pesma je neizostavna. Ne preskačemo nijednu pesmu. To kod nas traje od jutra do sutra, retko koja se pesma preskoči.

Kako bi izgledalo jaje sa ličnim pečatom Mie Borisavljević?

- Verovatno bi bilo roze sa mojim logom "Mia Body Space".

Autor: A.Anđić